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台大化工館昨爆炸今傳頂樓違建 北市府：防漏施工已補件申請

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台大化工館昨日發生爆炸意外釀9傷，今再傳出頂樓違建。記者廖炳棋／翻攝
台大化工館昨日發生爆炸意外釀9傷，今再傳出頂樓違建。記者廖炳棋／翻攝

台灣大學化工館昨發生爆炸意外釀9傷，台北市建管處今證實接獲檢舉，該館頂樓有增建工程，經查是要處理防漏水而架設鐵棚架施工。因校方未依規定申請報備，建管處7月24日派員到場查報認定違建，應依規定改善拆除，目前校方已補件申請，經審查通過後才可免拆。

建管處表示，相關單位於拆除前，可提出補正程序申請，該案目前審查中，若經審查合格即發備查函，並依備查內容施工改善；若經審查不符規定，即認定違建進行拆除。

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