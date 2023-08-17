山區落石毀路怎救災？陽明交大開發系統客製防護工法

近日全台各地豪大雨，易造成山區落石或路基沖刷、邊坡坍方等災情。國立陽明交通大學土木系跨領域研究團隊開發「道路邊坡災害資訊整合暨研判系統」，可快速整合災情資料，並進一步模擬災害後續影響、客製化防護工法等，近年在蘇花公路大清水隧道落石事件、北橫公路大曼溪路段崩塌事件等都派上用場，展現研究成果。

陽明交大指出，此套系統由土木系翁孟嘉教授、袁宇秉副教授、趙韋安副教授，以及台大、北科大、聯合大學、中興工程顧問社等跨領域研究團隊研發，替台灣破碎地質及極端氣候可能造成的災損提供解方。研究成果不僅為交通部公路總局第二區工程處提供了設計參考，也已刊登於頂尖期刊「Engineering Geology」，獲得極高評價。

翁孟嘉說，在坡地災害發生後，如何快速掌握交通要道上的災害情資，以提供災害搶救策略和整治工程設計參考，是當前迫切需要研究的課題。在國科會「災害防救科技創新服務計畫」支持下，研究團隊開發了「道路邊坡災害資訊整合暨研判系統」（GeoPORT System）系統。

該系統能夠快速整合災情資料，例如崩塌位置、面積、規模、雨量和震度等，並進一步模擬災害後續影響，以提供災害防救單位快速評估和主管單位後續整治的參考。

袁宇秉也說明，去年2月中橫公路大勇橋遭遇巨石重擊災害發生後，研究團隊利用光學雷達和無人機等技術蒐集了現場的地質和落石資訊，並提出了創新的混合離散元素與有限元素法（hybrid DEM-FEM）的高仿真模擬分析方法，可完整還原落石災害的成因、三維空間中的落石路徑以及對橋梁的衝擊能量。

「系統因應其落石型態，客製化設計適合的防護工法。」趙韋安表示，系統採用的分析方法可以針對特定的落石潛勢場址分析。相關研究結果可供政府機關進行山區橋梁抵抗落石衝擊的設計和防護規畫參考，有助提升台灣在山區災害防護領域的能力。