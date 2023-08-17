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天主教學校行政主任研習 分享辦學意義

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文（右），是天主教台灣地區主教團教育文化委員會新任主任委員。圖／靜宜大學提供
台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文（右），是天主教台灣地區主教團教育文化委員會新任主任委員。圖／靜宜大學提供

靜宜大學舉辦「天主教學校中小學行政主任研習營」，邀請聖心女中校長魏雪玲專題演講，有分組討論及綜合座談。天主教台灣地區主教團教育文化委員會主任委員、靜宜大學董事長蘇耀文主教表示，真理、正義及仁愛是天主教的教育核心，期望透過研習分享，讓大家更瞭解天主教辦學的意義。

靜宜校長林思伶指出，天主教學校共同組成「天主教學校校務發展協會」，每年輪流舉辦研習等活動，讓教會學校與時俱進，提升學校治理辦學及行政能力。

蘇耀文表示，天主教在台灣有46所大中小學，組成「天主教學校校務發展協會」，透過研習提供第一線從事教育的各校主管經驗交流及分享。他是主教團教育文化委員會新任主任委員，教會學校很榮幸有一群教會朋友，以教會精神投入學校使命及傳承教會的教育平等，一起努力讓教會的招牌持續發揚光大。

蘇耀文指出，教育、醫療及社會關懷是天主教的使命，天主教的教育核心是尋求科學與人生意義的真理，他強調生命的重要及正義要尊重每一個人，希望年輕人有更宏觀的角度認識個人價值，透過學習及能力，建設更公平、友愛及更有正義的大同世界。

「在教育孩子之前要先愛他們；學生被愛後，就會瞭解如何去愛與關懷別人！」蘇耀文說，教會學校強調「身教」讓家長放心，這不只是信仰而且是教育理念的實踐，希望藉由我們的付出關懷，讓社會與世界邁向「擁抱世界，眾人合一」，這就是耶穌的理想。

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主任 小學 靜宜大學

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