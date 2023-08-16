靜宜全台天主教中小學行政主任研習 增教會學校與時俱進能力

靜宜大學日前舉辦「天主教學校中小學行政主任研習營」，邀請聖心女中校長魏雪玲專題演講，有分組討論及綜合座談。天主教台灣地區主教團教育文化委員會主任委員、靜宜大學董事長蘇耀文主教表示，真理、正義及仁愛是天主教的教育核心，期望透過研習分享，讓大家更瞭解天主教辦學的意義。

靜宜校長林思伶指出，天主教學校共同組成「天主教學校校務發展協會」，每年輪流舉辦研習等活動，讓教會學校與時俱進提升學校治理辦學及行政能力。

蘇耀文表示，天主教在台灣有46所大中小學，組成「天主教學校校務發展協會」，透過研習提供第一線從事教育的各校主管經驗交流及分享。他是主教團教育文化委員會新任主任委員，教會學校很榮幸有一群教會朋友，以教會精神投入學校使命及傳承教會的教育平等。學校表現優秀需要更多交流，一起努力讓教會的招牌持續發揚光大。

蘇耀文指出，教育、醫療及社會關懷是天主教的使命，天主教的教育核心是尋求科學與人生意義的真理，他強調生命的重要及正義要尊重每一個人；還有仁愛透過彼此相愛完成使命，希望年輕人有更宏觀的角度認識個人價值，透過學習及能力為大同世界貢獻力量，建設更公平、友愛及更有正義的世界，這是天主教教會的理想。

「在教育孩子之前要先愛他們；學生被愛後就會瞭解如何去愛與關懷別人！」蘇耀文說，教會學校強調「身教」讓家長放心，這不只是信仰而是教育理念的實踐，希望藉由我們的付出關懷，讓社會與世界邁向「擁抱世界，眾人合一」，這就是耶穌的理想；在天主愛的信仰裡面彼此相愛合作邁向人類大同世界，希望主教團教育文化委員會舉辦的活動能讓大家受益，彼此有更好聯繫一起獻身教育。

靜宜校長林思伶表示，天主教學校對台灣有非常大的貢獻，面對少子女化的衝擊也使教會學校面臨挑戰，「天主教學校校務發展協會」每年輪流在北中南東舉辦專業與多元研習，為教會學校帶來好的教育品質。每位校長與主任等所有夥伴若能與時俱進，在治理辦學、教學及行政能力上有所提升，必能面對未來教育環境的挑戰，永續傳承。

聖心女中校長魏雪玲在會中以「談快樂的行政領導者」進行專題演講。她說，做一個快樂的行政領導，首要聆聽並走正確的方向，最後是做最好及有智慧的選擇，就能快樂學習、熱情生活、愛與服務。