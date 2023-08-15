楊日茵IBDP滿分 台灣罕見學霸
國際文憑大學預科（IBDP）放榜，全球18萬名考生僅179人滿分，新竹學生楊日茵是其中1人，堪稱台灣罕見滿分學霸。她說，從小培養流利的外語能力是關鍵，勤做筆記也讓應試無往不利，將赴美攻讀美國加州大學洛杉磯分校經濟系。
學界人士指出，IBDP課程被全球教育界認可為「最高學業水準的教育項目」及「最有影響力的國際化課程」，世界超過3000所海外知名大學承認IBDP文憑，包括英國的劍橋、牛津大學，美國的哥倫比亞、普林斯頓、耶魯、加州大學等，修畢IBDP並通過高三結束前的全球大會考，對申請海外大學會有相當大的優勢，更有機會折抵學分，比一般生提早完成大學學業。
如何考取IBDP滿分？楊日茵說，她上課認真聽講、勤作筆記，不用傳統表格式記錄，也不會逐字逐句抄寫，是先理解才把關鍵字抄寫下來，養成「理解優先，抄寫在後」，若來不及記下，也會拍下上課內容，再反覆聆聽課堂錄音，並強調當天完成筆記並複習，確實將上課內容內化為自己的知識。
楊日茵住宿就讀新北市的康橋國際學校高中部，她表示，學習也需要調整步調和充分紓壓，因此廣泛參加社團活動，讓大腦休息，自己喜歡素描和烘焙，「有些困境會在學習以外的地方獲得解答」，同時熱中公益，成為志工。
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