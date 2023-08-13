大齡博士／學界：有產學經驗 年齡不是問題

106至110學年間，我國教授年齡分布在55歲以上者日增，50歲以下的青壯年則連5年下跌。2019年，我國高等教育年過半百教師占比已達58%，遠高於OECD國家平均值38%。國家實驗研究院研究指出，教授高齡化的背後，是博士畢業年齡顯著提升，2011年後，逾三成博士年過40歲才取得學位。學界普遍較愛年輕績優股，年紀較大者就是吃虧。有教授指出，博士愈讀愈久也不能全怪當事人，只是博士讀得久就壓縮到研究黃金期，但也有學界抱持樂觀態度，認為應突破線性的就業思維，大齡博士也有望殺出血路。

2023-08-12 08:00