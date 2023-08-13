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大齡博士／學界：有產學經驗 年齡不是問題
國內大齡博士愈來愈多，國研院分析近廿年數據發現，博士畢業平均年齡以醫農卅六點七歲最高，其次則是人社卅六點二歲，理工領域反而平均年齡最小，僅管博班晚畢業直接影響我國教師高齡化，但也有學界人士抱持不同看法，認為高教重視產學共創，有產學經驗的年長博士亦佳。
中央大學副校長綦振瀛表示，電資、理工等領域業界職缺多，部分博士生會選擇先帶技能到業界歷練，回頭再鑽研學術，對研究品質、創建多少有幫助，「不認為年紀大就一定有問題」。
陽明交大校長林奇宏則形容，過去對學術發展的想法多是線性思考，認為若六十五歲退休，生涯期間又想創實驗室，最好卅五歲博士畢業加入學術圈，卅年職涯才夠充裕。但其實高教也重視產學共創，線性思考應被扭轉。
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