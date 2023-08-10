大學攬才盡心力 清大校長宿舍改作幼兒園今揭牌

為延攬優秀青年教授，國立清華大學校長高為元捐出位於校園內東院的校長宿舍作為清大教職員子女幼兒園，希望讓教授可不用趕著上下班、就近照顧子女；該非營利幼兒園今揭牌，預計招收48名3至5歲幼兒，並將在下周二開學，幼兒園指出，未來將充分利用大學校園資源，帶孩子造訪校園內的蝴蝶園、蛙房、梅園、百蕨園。

鄰近工研院光明新村的東院是清華大學1956年在台建校時最早興建的一批校舍，校長宿舍也在其中，包括梅貽琦、徐賢修、劉炯朗等多任清華校長都曾住在這裡。如今整修作為幼兒園使用，保留了歷史痕跡，也迎來童言笑語的盎然生趣。

清大人事室主任徐宗鴻指出，清華員工子女非營利幼兒園由教育部國教署補助設立及營運，經公開甄選，委託社團法人新竹市教保人員協會承辦，並邀請具備豐富幼教經驗的清華幼教系校友黃淑英擔任園長。

徐宗鴻說，清華幼兒園優先招收校內教職員工子女，若有餘額也開放鄰近公私立機構員工子女申請。目前已招滿48人，有四分之一為校外人士子女。幼兒園月費2000元，第2胎子女調降為1000元，第3胎及以上子女可免費就讀。

黃淑英表示，清華幼兒園環境得天獨厚，位在百公頃的大學校園內，坐擁豐富的自然生態，可提供幼兒充足的活動空間及自然教育。她在幼兒園校舍整建完成後，就看到第一批嬌客紅嘴烏鴉在此築巢並誕下新生命，幼雛正努力學飛，庭院裡松鼠捧著松果大快朵頤，還有貓咪、五色鳥、黑冠麻鷺活動嬉戲。園內綠樹成蔭，錯落著檸檬樹、木瓜樹、芒果樹，還有一塊小農場可供幼兒種植茄子、小黃瓜、青紅椒等作物。

黃淑英說，因許多幼兒家長都是大學教授，專長涵蓋天文、生物、藝術等不同領域，也期待他們常來擔任志工，參與子女教育。清華幼兒園最注重的是孩童的品格教育、生活教育，培養他們解決問題的能力、養成閱讀習慣。未來每天將至少安排半小時的出汗性體能活動，並加入木工、烹飪等多元化課程。

幼兒園新生家長、清大物理系助理教授徐斌睿說，他的戶籍登記在竹市，但女兒之前在台北讀幼幼班，他與妻子常得在新竹、台北兩地奔波接送，如今一家人終於能在新竹團聚，清華幼兒園廣闊的戶外運動空間，是有別於其他幼兒園最大特色，很期待送女兒入園就讀。