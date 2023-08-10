培育半導體人才 竹市府攜手陽交大開辦AI與應用電子班

為培育半導體產業人才，新竹市政府今天指出，市府首度與國立陽明交通大學合作，開辦2期的AI與應用電子班，提供409小時專業課程，由淺入深、逐步打穩學員基礎能力。第2期報名至21日，歡迎非理工相關科系但想嘗試跨入半導體產業的勞工朋友報名，培養就業即戰力。

勞工處長黃錦源說明，第1期已於今年7月3日開班、第2期也將於9月4日開班，專業課程包括半導體、AI與數據分析等，加上實作專題實驗，讓非屬理工相關科系的學員，透過完整職業訓練，成為能直接就職專業人才。

陽明交大副校長陳永富也說，隨疫後經濟的變遷，有必要強化學術與產業的研究夥伴關係，以應對晶片技術面臨的巨大變化，高等教育必須在半導體與電子的相關研究上進行前瞻人才培育計畫。陽交大致力於跨域人才培養，對半導體產業做有層次人才布局，以維持台灣在全球半導體領域的領先地位。

參與第1期受訓的朱姓學員表示，本身是心理系碩士畢業，進入職場後，有工作想像的落差，也曾想當個甜點師而遠赴日本學習，後輾轉於金融產業就職，卻又受到金融風暴衝擊的影響而對就業感到茫然。因太太曾參加職業訓練後順利轉職，從小對電腦資訊有興趣的他，也有意往半導體產業發展，盼藉由職訓的機會，獲得半導體產業入門磚。

朱姓學員也認為此課程的理論講解和專題實務的操作，對於非相關領域科系畢業的他而言，有相當大的幫助，學習上遇到困難時，講師、助教都積極的解惑，不論是師資和課程內容具有品質保證，讓他相當滿意。

勞工處指出，此次課程是以就業導向的職業訓練，借重頂尖大學之一的陽明交大擔任專業訓練單位，聘請專業領域教授、豐富半導體實務經驗的優秀講師，從理論講授到實際操作實驗，還有一對一加強輔導落後學員，希望經由系統化培訓，與陽明交大和受訓學員三方共同創造出不可估量的社會效益。

市長高虹安表示，新竹市為高科技、半導體產業發展重地，市府職業訓練業務深耕在地學校與企業連結，感謝陽明交大承辦AI與應用電子班，為半導體相關產業培育具有跨領域職能的人才。