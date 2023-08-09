歷經331天線上交流努力！志航國小與美國加州小學簽署姐妹校協議
嘉義市政府與美國加州洪堡郡2022年8月8日，簽署教育合作備忘錄，連接兩地教師交流互訪，志航國小經331天線上交流，3日與加州洪堡郡Alice Birney小學，簽署教育合作備忘錄MOU，創校74 年的志航迎來第一所姐妹校，雙方校長對此都感到相當興奮。
簽署儀式在志航師生、家長會，以及志工團代表、市府團隊見證下完成，志航校長鄭宛鈺說，志航去年因嘉市英語教學資源中心入駐，以及中正大學教育所所長鄭勝耀媒合，與加州學校聯繫，兩校2022年9月7日開始首次視訊、線上教師共備、互寄自製「學校的一天」影片、學生線上相見歡、文化箱互寄體驗、世界地球日共做課程。
AliceBirney小學特別為志航畢業生錄製影片，越洋傳遞畢業祝福，兩校累積信任默契，決定締結姐妹校，讓嘉市國際教育與雙語教育寫下新的里程碑。
鄭宛鈺感謝市長黃敏惠、教育處長林立生，支持國際交流，牽起志航與加州學校聯繫。期待未來兩校步合作，展現嘉市教育豐沛能量，豐富學生視野。志航7月申請國教署締結姐妹校計畫通過，8月初加州洪堡郡教育參訪團25人，Alice Birney小學校長領軍3位教師，面對面交流互動，讓全校親師生同感雀躍。
加州教育廳副廳長Colby Smart說，洪堡郡教育廳與嘉市府、中正大學的交流，加深台美合作，透過專業教育人員努力，帶給台美學生寬廣世界觀，未來致力雙方教師交換計畫，提升教師英語、中文授課能力。
Alice Birney四年級老師Roxana Stengl說，簽署MOU展現彼此信任承諾，給兩校學生珍貴禮物。透過之前線上的對談，她知道志航校本課程致力空汙偵測防治，這次特別帶來空汙感知器，連結網路後，Alice Birney與志航的學生可同時偵測兩地空氣品質進行討論。
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