中興大學喜迎嬌客 黑天鵝成湖中新亮點
中興大學校內知名的生態湖，8月迎來嬌客，大久珍禽繁殖場贈送黑天鵝一對，為中興湖注入新活力。而黑天鵝在配對後，會形影不離，連動作姿態都相似，將成為有趣觀察點。
中興大學8月份喜事連連，1日新任校長詹富智上任，2日與興大動物科學系產學合作多年的大久珍禽繁殖場，也贈送公母黑天鵝一對給校方，為中興湖增添新活力。
中興大學今天發布新聞稿表示，中興湖的水生生物與藻類豐富，是都市中難得的生態觀察場域，常有民眾與機關學校到興大遊憩與進行戶外教學。
大久珍禽場為國內主要繁殖黑天鵝的珍禽場之一，秋紅谷的黑天鵝也來自此處。場長范進軒表示，此次捐贈的黑天鵝為6個月大，屬於青少年的年齡，在環境上的適應力會比較好，在場內本就採放養，相信很快可以適應中興湖的環境，不需要太多的人工照顧。
范進軒指出，公黑天鵝左腳套有腳環、母的則是右腳環，成熟後公黑天鵝的脖子長度與體型都會比母的來得大，一般15到19個月性成熟，可進行配對繁殖。配對後的黑天鵝會形影不離，連動作姿態都會很相似，是有趣的觀察點。
湖畔增設飼料盤，每天會有專人提供適量飼料。為了黑天鵝以及湖畔鳥禽健康，興大呼籲，民眾勿擅自餵養以及逗弄動物，攜帶寵物進入校園時，請注意確實拴繫寵物，勿放任其追逐鳥禽。
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