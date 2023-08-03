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共和國添生力軍 明白文化「島鏈風雲」解析台戰略位置

聯合報／ 記者何定照／即時報導
讀書共和國出版集團又添新生力軍，「明白文化」首發推出「地緣政治系列」首本「地緣政治Vol.1：島鏈風雲 地理×戰略×大局，在強權競逐中換位思考，秒懂地圖上的叢林法則」。圖／明白文化提供
讀書共和國出版集團又添新生力軍，「明白文化」首發推出「地緣政治系列」首本「地緣政治Vol.1：島鏈風雲 地理×戰略×大局，在強權競逐中換位思考，秒懂地圖上的叢林法則」。圖／明白文化提供

讀書共和國出版集團又添新生力軍，由前媒體人、藝術家林奇伯領軍「明白文化」，首發推出「地緣政治系列」首本「地緣政治Vol.1：島鏈風雲 地理×戰略×大局，在強權競逐中換位思考，秒懂地圖上的叢林法則」。

林奇伯表示，世界正從緊密的全球化，落入地緣競合的碎塊化，太平洋島鏈成為當今國際社會密切關注的戰略布局所在，全球智庫都聚焦在研究島鏈地緣議題。明白文化因此選定和台灣讀者最切身相關的「島鏈」作為系列首發作主題，以新書全方位解析太平洋島鏈新變局與新秩序，深度探討天然地形與國際政治的獨特關係，以及島鏈為何會在新時代裡成為海權與陸權的競逐所在、為什麼台灣的前途總是會見到中國伸手和美國身影。

該書議題含括自然地理、國際戰略、經濟、半導體、產業鏈、歷史與文化等多重面向，並集結懷抱使命感的國際關係名家、經濟學家、地緣政治研究員與資深時事觀察人提供解析。林奇伯說，該系列可說寫下台灣出版界幾項「第一」創舉：第一套常態發行、第一套本土自製、第一套同時詳解台灣觀點與國際視野的地緣政治系列出版。

為讓讀者流暢進入「最具現實感、地圖上一眼即懂的地緣政治學」，該書精選並繪製70張關鍵現場照片、全彩圖表與雙面地圖海報，呈現視覺化閱讀效果，切合地緣政治學的現實主義本質，希望為讀者建構最實用、具備大局觀的知識路徑。

書中還逐一剖析各國眼中的所看到的島鏈，以及相對應的戰略擘畫，讓讀者擁有不同換位思考視角。書中也提出「現況、問題、未來挑戰與黑天鵝、可能解方」4個層次的務實論述，最後再以「地緣、外交、戰略、地圖」4組不同對照觀點，與讀者共同激盪專屬於台灣的地緣政治觀。

林奇伯指出，在地圖上直看、橫看，台灣就位在島鏈中心點，也是全球半導體產業鏈的最中樞，同時是「陸權矛」前端的鋒芒，也是「海權盾」中心的握把。在新冷戰的爭逐中，台灣人若能主動掌握局勢，將地緣特色轉化為自身利基，就不會宿命地淪為海陸強權抗衡下的棋子。盼藉該書引介一條知識路徑，跳脫民族情感與意識形態的框架，理解真實處境。

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