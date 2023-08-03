英國泰晤士物理科學排全國第五 東海理學院祭高額獎學金搶STEM人才
近年來AI科技掀起熱潮，理學科系成高中學子熱門選擇。東海大學理學院連續兩年在英國THE泰晤士世界大學排名物理科學領域中，躍居全台大學第五名，緊追國立台灣大學、清華大學、中山大學及陽明交大之後，也是私校第一，展現東大理學在學術領域的堅強實力。
東海大學理學院院長黃皇男表示，過去有許多學生擔心私立學校學費負擔大，但東大理學院在提供獎學金上不手軟，物理系第一學期就發獎學金6萬元；生命科學系若能達到標準，大一學雜費全額補助。其他包括東海大學化學系系友獎學金、生命科學系優秀新生獎學金、歐保羅大學部優秀新生獎學金、應數系新生入學獎學金等，配合政府政策，甚至可讓東海學雜費比國立大學更低。
東海理學院包括應用物理系、化學系、生命科學系和應用數學系，提供多元學術課程，為了推動學術交流與國際合作，東海理學院也積極與世界各地的大學建立合作關係，像是紐約州立大學、京都大學、泰國宋卡王子大學、孟買印度科學院等當地頂尖大學，學生還可以透過「雙聯學制」，同時獲得國際雙學位。
黃皇男說，東海理學院也與業界密切合作，透過龐大的國內外校友資源，提供多元實習機會，包括國光生技、永信藥廠、中央研究院、同步輻射中心、台灣特有生物中心等，不少畢業後進入台積電等頂尖半導體公司工作。
黃皇男強調，相信透過理論與實務的密切結合，如同登入火星任務一樣，培養出站在AI2.0的潮流上，為國培養STEM菁英人才。
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