高師大校長交接 新任校長王政彥治校理念「三生」

高雄師範大學今天舉辦「卸新任校長交接」典禮，卸任校長吳連賞將印信交給新任校長王政彥。

台灣教育大學系統總校長吳清基、高師大前校長戴嘉南、前校長蔡培村、高雄大學校長陳月端、屏東大學校長陳永森、樹德科大校長王昭雄、全國校友總會長吳敏男、立委等來賓，都來觀禮。

高師大卸任校長吳連賞82年擔任地理系創系系主任，長年投入於高雄加工出口區產業、高雄市港合一，還有縣市合併後的城鄉與產業發展規畫、地方創生與文化創意產業等領域的研究，著作等身、桃李滿園。95年獲頒教育部優秀教育人員獎，103年榮獲教育部師鐸獎，104年8月1日高票當選為高師大第八任校長，並於108年連任校長，為高雄市工業與都市發展及地理教育專家，也是引領國立高雄師範大學邁向卓越的領導者。

吳連賞在8年校長任期中，透過擴大招生開班、不動產空間活化、產學研發創收及擴增校友凝聚向心力，大學經營績效成果斐然，獲全校師生及各界的肯定。

新任校長王政彥出生雲林農家，畢業於雲林縣莿桐國小、嘉義市輔仁中學、國立政治大學（學士、碩士）博士及英國倫敦大學教育學院博士，具有雙博士學位。民國83年8月進入高師大服務，歷任成人教育研究所所長、進修暨推廣部主任、教育學院院長、教務長、副校長等職務，行政資歷完整，教學與研究成果豐碩獲頒特聘教授。

王政彥的治校理念是以「三生（生長、生產、生態）」自許，建構小而美的精緻大學，並以「顧客導向的服務領導」與「營造優質的校園體制」等具體作為實踐願景。