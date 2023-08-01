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金等獎 靜宜大學 職涯輔導績優全國第一

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
靜宜大學職涯輔導績優全國第一，榮獲教育部「金等獎」締造三贏。圖／靜宜大學提供
靜宜大學職涯輔導績優全國第一，榮獲教育部「金等獎」締造三贏。圖／靜宜大學提供

靜宜大學榮獲教育部青年發展署「大專院校職涯輔導成果評選」績優職輔學校組「金等獎」殊榮，全國第一、也是唯一。職產長魏清圳表示，該校整合全校六個學院系所專業，提供完善多元的職涯輔導；並連結產官學等外部資源，讓學生走在產業趨勢前端，快速掌握脈絡，成為創新生力軍，締造學生、企業與學校三贏局面。

靜宜校長林思伶表示，大學教育除專業學習、學校生活、能力培養、產業實習外，最重要的是協助學生畢業後，順利與職場接軌。靜宜的特色是從學習、實習到就業，規畫一條龍策略，尤其透過職涯輔導，讓學生探索未來及核心價值，全方位提升職場競爭力。

副校長王孝熙指出，靜宜二○二○年成立「職涯發展暨產業促進處」，推動職涯輔導、就業媒合、國內外實習輔導、跨領域人才培育、創新創業等策略，藉以增強學生對產業現況認識，並強化職場競爭優勢。

魏清圳表示，靜宜建立學生四年一貫培力計畫。在大一新生「職涯探索期」，透過ＣＰＡＳ「職業適性診斷測驗」及大專院校就業職能平台（ＵＣＡＮ）職業興趣探索，啟發學生職涯性向、潛能及學涯目標。大二「職涯確立期」透過ＵＣＡＮ「共通職能診斷」輔導學生撰寫「職涯學習規劃書」，並藉由學長姐的「生涯進路圖」及校內外就業網站等資訊，瞭解產業趨勢，訂定學習及就業方向。

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