快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

台大名譽教授黃光國辭世 心理系感念無私奉獻

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
曾任總統府國策顧問，國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨天清晨在睡夢中辭世，享壽78歲。本報資料照片
曾任總統府國策顧問，國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨天清晨在睡夢中辭世，享壽78歲。本報資料照片

曾任總統府國策顧問，國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨天清晨在睡夢中辭世，享壽78歲。台大心理系今天也發布追悼訊息，黃光國教授以科學哲學為基礎，推動社會科學本土化，學術研究成績斐然，哲人已遠，典範永存，心理系全體師生深感哀悼和懷念。

台大心理系表示，台大心理學系黃光國名譽教授，2023年7月30日凌晨於睡夢中辭世。黃教授自1976年起於台大心理系服務，2016年退休後仍持續以名譽教授身份授課及研究，春風化雨47載，對本系無私奉獻。

台大心理系說，黃光國教授以科學哲學為基礎，推動社會科學本土化，於學術研究成績斐然，亦持續關懷公共事務，積極社會參與。哲人已遠，典範永存，心理系全體師生深感哀悼和懷念。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

台大 總統府 台灣大學

延伸閱讀

中華本土社會科學會悼念台大心理系名譽教授黃光國

台大心理系名譽教授黃光國辭世享壽78歲 愛徒悲痛證實

溪頭園區販賣部火警幸無人傷 疑電線走火待調查

飛鳶盃公共事務個案競賽 南大生解決北市聯誼困境獲肯定

相關新聞

清華大學生科院更名「生命科學暨醫學院」 原學士班更名後續辦

國立清華大學學士後醫學系第二屆新生今天開學，清大指出，新生除來自藥學、護理、解剖學等醫學相關領域，也有人大學主修的是電機...

環球科大明天停招 全校仍有1076名學生待安置

環球科技大學因財務缺口無法彌補，經教育部審議退場，明天開始停招，明年7月停辦，目前全校仍有學生1076人，學校雖無校地，...

台大名譽教授黃光國辭世 心理系感念無私奉獻

曾任總統府國策顧問，國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨天清晨在睡夢中辭世，享壽78歲。台大心理系今天也發布追悼訊息，黃光...

拚4次終於成功 元智大學護理系113學年首招45生

元智大學今天表示，歷經四度與亞東醫院合作申設護理系，上周五終於獲教育部核准設立，自113學年度起，首年將招收45名學生，...

靜宜大學職涯輔導績優全國第一 獲教育部「金等獎」締造三贏

靜宜大學榮獲教育部青年發展署「大專院校職涯輔導成果評選」績優職輔學校組「金等獎」殊榮，全國第一、也是唯一；職產長魏清圳表...

台北太多人講英文！捷克智庫正妹來台 選南部大學加碼學台語

2名曾來台灣學中文的捷克智庫正妹和1名舞蹈老師日前接受中央社記者訪問談到，最懷念台灣的海景和珍珠奶茶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦