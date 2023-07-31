台大名譽教授黃光國辭世 心理系感念無私奉獻

曾任總統府國策顧問，國立台灣大學心理系名譽教授黃光國昨天清晨在睡夢中辭世，享壽78歲。台大心理系今天也發布追悼訊息，黃光國教授以科學哲學為基礎，推動社會科學本土化，學術研究成績斐然，哲人已遠，典範永存，心理系全體師生深感哀悼和懷念。

台大心理系表示，台大心理學系黃光國名譽教授，2023年7月30日凌晨於睡夢中辭世。黃教授自1976年起於台大心理系服務，2016年退休後仍持續以名譽教授身份授課及研究，春風化雨47載，對本系無私奉獻。

台大心理系說，黃光國教授以科學哲學為基礎，推動社會科學本土化，於學術研究成績斐然，亦持續關懷公共事務，積極社會參與。哲人已遠，典範永存，心理系全體師生深感哀悼和懷念。