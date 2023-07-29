台大經費的2至3倍！陳文章揭北京清大每年結餘：非常可怕的數字

2023高等教育改革論壇今天（7/29）舉行第五場會議，以「台灣有世界一流大學嗎？政府到底做了什麼？」為題，台大校長陳文章表示，台大每年經費約200億元，其中約半數來自政府挹注，但若綜觀中國大陸，北京清華大學一年結餘為541億台幣，光結餘就是台大的二至三倍多。

陳文章表示，台灣的高教面臨自主性、資源、留才攬才等問題，資源問題在於政府對高教的投資不足，政府補助則注重平均分配但不拔尖不足。

陳文章也說明，台灣高教經費每年約一千億，但以國內重要大學生均經費與其他地區相較，台灣學生平均經費只有10至20萬，相較之下私立幼兒園每生一年經費則有15萬，高教經費相比之下更顯稀少。而綜觀世界各國，日本大學生均經費約一百萬，歐洲、新加坡、香港則約200至400萬元。

陳文章更指出，台大一年經費收入為200億，其中約半數來自政府，學雜費僅10%，35%為建教合作。但光北京清華大學一校年度「結餘」就高達541億台幣，「非常可怕的數字。」剩餘的錢就是台大經費的二至三倍多。中國大陸年度結餘逾500億新台幣者還包括浙江大學，上海交通大學、北京大學也有逾300億結餘。

陳文章也談到，近年也發現馬來西亞獨立中學前10名的優秀學生鮮少選擇台大，反倒是中國大陸、日本都在用獎學金搶獨中生。而台大今年也盼結合僑委會計劃，盼發給40名馬國生獎學金，在經費有限的狀況下積極招生。

陳文章也指出，目前國際研究機構均鼓勵設立大型研究中心，台大若期望晉身國際前50名，盼比照歐美等國發展國際頂尖特色研究中心，邀請諾貝爾獎學者等參與，並聚焦世界重要議題、組成跨國研究團隊，有好的連結、有大師的中心國外才會認同並聯想到台大，希望從「點對點」進階「群體對群體」的研究。