歐洲生質物會議暨展覽 興大吳耿東奪海報論文獎

歐洲第31屆生質物會議暨展覽（EUBCE），79個國家參與。興大森林學系老師吳耿東以「建置25千瓦木質生質物氣化發電整合微電網系統於台灣翠峰山屋」，榮獲海報論文獎。

中興大學今天發布新聞稿指出，歐洲生質物會議暨展覽，首屆於1980年在英國布萊頓舉行，迄今43年，2007年第15屆（柏林）會議起，改為每年召開，今年是第31屆，台灣有4人參加。

歐洲第31屆生質物會議暨展覽（EUBCE），6月在義大利波隆那舉行，全球79個國家1465人參與。興大森林學系老師吳耿東以「建置25千瓦木質生質物氣化發電整合微電網系統於台灣翠峰山屋」一文，內容是建置台灣第1個商用生質能源獨立電網，獲海報論文獎。

歐洲生質物會議暨展覽，已是全球性且最重要的年度生質能源活動，從生質能政策、技術到經濟層面，全部涵蓋，也獲得歐盟執委會聯合研究中心強力支持參與，列名首位，顯示歐盟在這個會議的重要角色，使這個會議帶有濃厚的官方色彩。

開幕會議上，歐盟執委會能源部門主委賽門表示，歐洲的願景是利用本土再生能源來建置能源系統，將依靠生質能源，幫助歐盟實現目標。

吳耿東表示，歐洲生質物會議每年都會同時舉辦10多場與業界發展及歐盟大型研究計畫有關的平行活動及研習會，具有引領全球生質能發展的指南針功能。

吳耿東每年帶回不少國際生質能發展方向的資訊，但他無法參加所有會議，他建議，國內應該像南韓一樣組團參加，並進行相關交流，將有助於加速國內生質能源的技術發展及政策訂定。南韓今年有51人參加，日本則有11人。