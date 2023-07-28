東海乳品攜手酒店集團 搶商機也供學生實作機會

因應少子化，大學多角化經營，東海大學攜手星享道酒店集團，搶攻疫後商機，共同成立東海乳品專櫃門市，產學合作下也提供學生實習機會，並建立牛乳品牌。

生產乳品聞名的東海大學，瞄準COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後商機，攜手星享道酒店集團前進逢甲商圈。東海大學今天透過新聞稿指出，東海實習農牧場牛乳加工廠與星享道酒店集團，25日成立東海乳品專櫃門市，東海大學校長張國恩、星享道董事長劉敏瑛出席簽約儀式。

張國恩指出，面臨少子化，大學雖多角化經營，但人才培育仍是大學最重要的價值核心與責任，產學合作讓東海學生在餐飲門店學習經營、宅配、線上銷售，甚至團購系統，落實理論與實作結合，為未來的職涯發展與規劃奠定更深厚的基礎。

東海實習農牧場牛乳加工廠場長詹家昌表示，星享道不僅提供豐富的實習機會，在實際職場中學以致用，學生可在星享道旗下的餐飲業、接待中心和酒店等地實習，實際瞭解行業運作與管理策略，將大大提升學生未來就業競爭力。

劉敏瑛則說，集團重視人才培育，過去3年已與東海展開各項產業實務課程，為培育餐飲業人才盡一份心，達到企業社會永續責任。