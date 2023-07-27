屏大科傳蟲蟲計畫 獲國科會青睞

在校拿到禮儀師認證20學分，考取喪禮服務乙級，出社會後再加上2年工作經驗，基本底薪加服務津貼，每月可領超過10萬元。台灣人口高齡化，「錢」景更是看好，只要學會殯葬業功夫就有飯碗。而全台唯一設消防系的這所私大，注重輔導學生考上消防人員，確保畢業就能捧上鐵飯碗，這些私校「獨特」科系成功逆轉，少子化海嘯席捲也不怕，他們是怎麼辦到的？

2023-07-26 09:00