快訊

杜蘇芮暴風圈節節逼近 深夜陸警區域再納彰化、南投

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏大科傳蟲蟲計畫 獲國科會青睞

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東大學學生曾崑弈（左起）、潘君瑜、蔡庭禎、鄭柔儀申請通過國科會大專學生研究計畫補助案，右為副教授張耀仁。記者劉星君／攝影
屏東大學學生曾崑弈（左起）、潘君瑜、蔡庭禎、鄭柔儀申請通過國科會大專學生研究計畫補助案，右為副教授張耀仁。記者劉星君／攝影

屏東大學科學傳播學系4名學生申請通過國科會大專學生研究計畫，學生研究小蠹蟲議題，幫助農民有效管理蟲害，也探究高中自然組與社會組解讀科學文本差異，為找出媒體裡「偽科學」，並以自身經驗製作手冊，破解青春痘迷思，喚起大眾對科學的認識與興趣。

屏東大學科傳系四年級學生曾崑弈探究台南市大內地區小蠹蟲議題，研發教具，幫助農民有效管理蟲害，為更瞭解小蠹蟲，還飼養小蠹蟲，同學們戲稱引發校園「蟲蟲危機」。

蔡庭禎探究高中自然組與社會組，如何解讀科學文本差異，搭起人文社會與理學院溝通橋梁；鄭柔儀將教育部數位學習精進計畫，融入媒體素養內涵，提出與小學一同校定課程行動方案。

另外，媒體裡常出現「偽科學」，潘君瑜為導正公眾視聽，製作破解青春痘迷思的圖文手冊，藉由日常喚起公眾對科學的認識與興趣。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

屏東 農民 小學

延伸閱讀

蟲蟲危機、戰科系？屏東大學科傳系學生研究計畫獲青睞

力積電讓地台積蓋先進封裝廠 國科會吳政忠感謝黃崇仁協助

台法科技合作有功 法國在台協會主任公孫孟獲科技獎章

德在台協會：台積電可能幾週內 決定在德勒斯登設廠

相關新聞

屏大科傳蟲蟲計畫 獲國科會青睞

屏東大學科學傳播學系4名學生申請通過國科會大專學生研究計畫，學生研究小蠹蟲議題，幫助農民有效管理蟲害，也探究高中自然組與...

補足新課綱課程落差 台科大開設19門大一先修課程

112學年四技二專技優甄審及甄選入學日前放榜，為協助大一新鮮人充實先備知識，國立台灣科技大學從暑假起到大一開學後，提供基...

博班畢業當教授月薪12萬、去台積電年薪700萬…國內教授調薪15%多1萬符合現實？

適逢選舉靠近，政府就會自動端出許多「加碼」政策，期盼吸引人民目光。其中，以大學來說，這次政府調漲教授的薪資，則實為影響台灣高等教育的重要事件。然而，國內一位科大校長指出，許多工科教授可是科技大廠等著收，長期偏低薪資，今年調高1萬多怎可能改善？是否高教師資人才荒只會愈來愈糟？

畢業起薪高 消防系、生死系「獨占市場」 不怕少子化沒學生

在校拿到禮儀師認證20學分，考取喪禮服務乙級，出社會後再加上2年工作經驗，基本底薪加服務津貼，每月可領超過10萬元。台灣人口高齡化，「錢」景更是看好，只要學會殯葬業功夫就有飯碗。而全台唯一設消防系的這所私大，注重輔導學生考上消防人員，確保畢業就能捧上鐵飯碗，這些私校「獨特」科系成功逆轉，少子化海嘯席捲也不怕，他們是怎麼辦到的？

「深耕在地、連結國際」 長榮大學創新辦學大躍進

長榮大學最近獲得「QS世界大學五星評等」，最新公布的2024 QS世界大學排名「更與中原大學並列1001~1200名，於...

台法科技合作有功 法國在台協會主任公孫孟獲科技獎章

法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）近日將卸任離台，國家科學及技...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦