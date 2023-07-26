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博班畢業當教授月薪12萬、去台積電年薪700萬…國內教授調薪15%多1萬符合現實？

遠見／ 文．馮紹恩
政府調漲教授的薪資，實為影響台灣高等教育的重要事件。圖為台大校園。圖／聯合報系資料照片
政府調漲教授的薪資，實為影響台灣高等教育的重要事件。圖為台大校園。圖／聯合報系資料照片

適逢選舉靠近，政府就會自動端出許多「加碼」政策，期盼吸引人民目光。其中，以大學來說，這次政府調漲教授的薪資，則實為影響台灣高等教育的重要事件。然而，國內一位科大校長指出，許多工科教授可是科技大廠等著收，長期偏低薪資，今年調高1萬多怎可能改善？是否高教師資人才荒只會愈來愈糟？

高等人才不斷外流 台灣高教已經面臨人才荒

台大資工系主任洪士灝教授，在政府宣布調漲教授的薪資後，於臉書撰寫一篇文章，分析這幾年台灣教授的薪資待遇水平逐步上升，以「地板價」來說調漲了，而能透過額外管道獲取收入的途徑也增加，只是得「各憑本事」。

然而，他也認同光憑這樣的薪資水平要吸引國際一流人才「顯然不夠」。

這個薪資「顯然不夠」，在雲科大校長楊能舒的眼中，可是大大不妙。

「高教最恐怖的問題，就在沒有師資。」楊能舒直言，照薪資結構來看，台大電機系博班畢業10年當教授的，一個月收入12萬元，但他的同學在台積電，可能年薪都已經高達700萬，「就有同學問他，你還要不要跳槽來業界？你還有機會。」

「現在的理工學院已經不好找老師，因為台積電什麼都要，只要你與工學院背景相關，不管資工電子、電機、機械都要。」楊能舒說，台積電薪水特別突出，連帶也讓許多人都不讀博班，或走學術之路。

政府這次調漲薪資，他也認為，「台灣這種薪水，調漲15％研究費1萬多，他就不會去台積電工作了嗎？」

他也感嘆，像是現在基層警察在各種加給之下，一個月薪水也有7萬多，「當然他們很辛苦、也有危險，只是他們這樣薪水就比我們助理教授還要高。」

楊能舒擔憂，這樣持續發展下去，未來五年恐怕沒有人要來應聘教職。

教授薪資結構大問題 人才外流趨勢怕難以止血

其實不只理工學院，台灣高教圈的人才荒現象讓各校校長都很有感。

目前的情況，是私立學校的優秀教授會選擇跳槽到國立學校；國立學校的優秀教授會選擇跳槽到頂大；頂大的教授，則是不少直接走入業界。

人才流動的現象不是不好，只是一切都在台灣教授的薪水不夠高，而高教倘若沒有優秀的人才，就會是國家的國力危機。

像是在國外教授薪資，只要比較鄰近國家，「馬來西亞的工學院上課都說英文，所以他們的教授來自世界各地，平均薪水是台灣兩倍多，印度也是；等到台灣人去樓空、我們才要緊張跟著用三倍薪水搶人嗎？」

不光只是教授的薪水不高、不足以吸引人才留在學界，現實是也很少人願意繼續攻讀博班，會形成產業危機。

教育部不是沒有注意到，而是有提出針對STEM（科學、科技、工程及數學）領域的碩博士生，因為在業界非常搶手、沒人願意繼續往上攻讀，因此有打算推出額外的獎助學金計畫。

但這樣真的夠快、誘因夠高嗎？都不禁令外界懷疑。或許，誠如楊能舒所言，恐怕要等到台灣真的發現「人去樓空」，才極力想要亡羊補牢？只盼望我國各界的薪資水準，不要「唯有台積高」，而是要能讓各界優秀的人才薪資跟的上世界水準。

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（本文出自2023.07.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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