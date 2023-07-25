窮學生錄取醫學系卻嘆不快樂…她看系上同學IG太精采自卑了：無法停止比較

大學生活充滿想像，許多9月即將入讀大學的準大一生內心可說是既緊張又充滿期待。一名女網友表示，自己如願考上醫學系，但加入新生群組後，發現多數同學都學習很多才藝且家境不錯，不禁產生一股自卑感，直呼「無法停止比較這一切」。

原PO在Dcard發文「窮人讀醫學系」，表明自己很幸運錄取了醫學系，但在獲得錄取通知書並過完一個月的暑假後，卻突然變得不太快樂。原PO說會經歷心情上的轉變，是因為最近加入一個新生群組，在輪流自我介紹後，看見自己未來的醫學系同學很多都具備滿滿的才藝、豐富的生活經歷，並且還在IG上紀錄前往世界各地旅行的貼文動態，讓她產生一股自卑感。

原PO提到，雖然很感謝父母把自己撫養長大並且衣食無慮，「但我真的無法停止比較這一切，無法不去在意買一台平板、報名一次多益都要煩惱好久的我與他們間的經濟差異」。原PO也說，家境好壞是一個無法改變的事實，沒有人天生希望自己是一個窮人，但不知道為什麼就是有顆大石頭壓在胸口，無法放寬心去看待自己家境比人差這件事。

對此，不少人鼓勵原PO多採取積極的行動，「那就好好認真讀不要浪費父母對你的用心，等到你畢業開始工作好好回報他們也來得及」、「畢業你就有錢了，加油」、「人都是這樣啦！比上不足、比下有餘，不如過好自己的生活就好，再總怎麼比妳永遠贏不過那些人的」。有人告訴原PO家境不好也有值得讓人羨慕的地方，「我還羨慕能考上醫學系的妳」、「我覺得應該會有不少同學佩服你家境不好還能考到醫學系欸！我在北大就有被誇過了」。

有網友勸原PO要懂得轉念，多看事情正向的一面，「我也是家裡很普通，甚至高中達不到要繳學費的門檻，確實同學都很有錢，但後來轉念想想，我們跟他們的起點不一樣但卻能念到同一個科系，也很令父母驕傲吧！」、「有錢也和你一樣24小時，一樣吃飯，沒什麼不一樣」、「父母不能選擇，與其整天抱著比較心態去較真一些既定事實，不如好好思考身邊這些優秀的同學有什麼值得你學習的地方，你可以用什麼樣的方式將自己培養成茫茫人海中能被一眼相中的人才」。

有人對原PO分析說，家境不好不見得是一件壞事，「學妹啊！其實這真的不重要，不必因為家境感到自卑，認真養育一個家的父母都很值得敬重。妳的家庭讓妳有個健全的人格才是最重要的，很多有錢人卻性格扭曲，妳以後會慢慢體會的」、「父母的好個性和對子女的支持，比金錢重要得多，錢以我們的職業未來不會有太大問題，但失和的原生家庭，是一輩子的痛，我入學後才慢慢發現班上父母是醫師或極高社經的同學，普遍過得不快樂，有人為了接診所被逼重考多次」。