竹女改隸陽明交大 啟動21人工作小組

教育部自民國107年起開辦玉山計畫，提供符合國際競爭的大學教師薪資待遇，以吸引國際頂尖人才來台任教。聯合報數位版掌握，最新112年玉山計畫最終通過42件，除了部分頂大，中字輩4校也均獲選，技職體系和私校則各有一校通過審核。不過，玉山計畫已邁入第5年，教育部近年審核後通過件數雖約40多件，但國際級學者也挑單位，權衡後不一定就會來台，每年完成聘任件數因而約30多件。學界認為，對中壯年學者而言，有時薪資不是絕對誘因，他們更看重的是這個關鍵因素。...

2023-07-24 07:30