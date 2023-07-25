竹女改隸陽明交大 啟動21人工作小組
國立陽明交通大學、清華大學近期找上新竹女中、新竹高中洽談改隸附屬中學，以陽明交大與竹女合作進展最具體；陽明交大近日啟動「新竹女中改隸陽明交大附設中學」工作小組，校名則暫定為「陽明交大附設新竹女中」。新竹女中昨天暫無回應。
至於新竹高中改隸清大，目前尚無具體進度；據悉，目前校方與師生都持保留與觀望態度，認為還有很多細節需研議討論。
新竹女中改隸陽明交大附設中學提案，竹女上月底在校務會議通過，陽明交大副校長陳永富說，培養女性STEM（結合科學、科技、工程及數學專業）人才是世界趨勢，希望透過高校資源向下紮根，以陽明交大固有的理工醫學領域優勢與竹女合作，雙方成立科學家學程、生醫學程、國際菁英學程，並且銜接大學部國外雙聯學位，擴展大學部海外學生來源。
陽明交大表示，工作小組共21名成員，包含兩校學生代表；因竹女明年將慶祝100周年，校名具歷史與紀念意義，因此暫定「國立陽明交通大學附設新竹女中」。
學程部分，陽明交大將提供各種特色學程讓竹女學生申請，不會影響竹女原有數學資優班、語文資優班等，還可以申請參加國際菁英學程，並且在大學就讀陽明交大海外雙聯姐妹校，碩士可以取得雙聯學位。
因應108課綱多元選修與特色課程，陽明交大將提供師資、設備協助竹女開課，增加學生競爭力並豐富學習歷程檔案，並且可以為竹女畢業生開設暑期微積分等大一先修課程、女醫師學程和女科學家學程等。
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