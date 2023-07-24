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走回社區 英美中型連鎖書店回魂

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

政大書城反映出「只賣書的中型連鎖書店」在台灣面臨生存危機，但在英、美卻出現「只賣書」的中型連鎖書店「起死回生」奇蹟。由於擔任水石與邦諾等兩大連鎖書店的執行長鄧特，堅持讓書店走回傳統社區書店模式，不賣跟書無關的商品和服務，但須擁有獨立書店特色與貼近社區讀者需求，才能藉此展現有別於網路書店的差異化特色。

二○一一年，英國水石書店（Waterstone）面臨亞馬遜網路書店的割喉戰，奄奄一息時被俄羅斯富商買下，找來鄧特（James Daunt）擔任執行長。獨立書店出身的鄧特，決定用經營獨立書店方式經營連鎖書店。

鄧肯打破連鎖書店集團制式化的經營手法，轉為符合當地讀者需求的模式，包含店員必須懂書、每家書店須擁有自己的選書策略和特色，不能再複製過去連鎖書店，統一由中央決定的「賣場」擺書模式，成功讓水石書店轉虧為盈。

二○一九年，差點破產的美國邦諾書店（Barnes & Noble）又被俄羅斯富商買下，鄧特再度上陣，用水石書店的模式重整邦諾，更被形容是好萊塢電影「電子情書」的反轉版。

「電子情書」中，梅格萊恩經營的獨立小書店被湯姆漢克斯經營的連鎖書店打敗收攤，其中湯姆漢克斯經營的連鎖書店，被認為影射剛崛起的邦諾書店；廿年後風水輪流轉，鄧特以獨立書店的模式經營邦諾，就像梅格萊恩經營湯姆漢克斯的連鎖書店。

今年四月，鄧特宣布要重開卅家邦諾書店，受訪時指出實體書店迎戰網路書店的武器是「提供和網路書店完全不同的東西」。他以亞馬遜網路書店為例，「亞馬遜不關心書籍，書籍只是倉庫裡的另一件商品」，但實體書店是「人們發現書籍的地方」。

「實體書店的意義在於創造人與書『不期而遇』的機會。」永樂座書店店主石芳瑜抱持同樣觀點。她認為，網路書店找書方便，但實體書店往往會讓讀者「遇上」你原本沒有預期要看的書。

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獨立書店 俄羅斯

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