中型書店消失？政大書城拉警報

政大書城喊出「八月底可能停業」，再度敲響實體書店警鐘。業界分析，如政大書城般，只賣書的中型連鎖書店，既不屬文化部近年傾力扶植的獨立書店，亦非誠品這類，有商場等其他營收挹注的大型連鎖書店，屬台灣書店光譜中，較少人關注的高危險群，在網路時代能否生存，值得關注。

政大書城創辦人李銘輝經營的書店為中型連鎖書店路線，面積上百坪。李銘輝原本在台北擁有四家分店，收掉後轉戰南部，在高雄、台南、花蓮擁有四家分店；但高雄兩家分店已經歇業，目前僅剩花蓮、台南兩家分店。李銘輝向本報表示，二○一九年迄今，政大書城共計虧損四千萬。

永樂座書店店主石芳瑜分析，如誠品與商場共營的大型複合式書店，有商場的其他營收挹注；獨立小書店成本低、運作靈活，又是文化部近年輔導與補助的重點對象。

相較之下，政大書城是「只賣書的中型書店」，因坪數大，得負擔高額的租金與人事成本，不易申請補助，反而更易拉警報。石芳瑜舉例，一家卅坪小書店如果每個月虧五萬，三百坪政大書城可能就要虧五十萬。

大、小書店的夾擊下，台灣中型書店愈來愈少，但讀書共和國創辦人郭重興去年底以祖厝為基地，創辦「郭怡美書店」，特意以中型書店為規模。他說，大眾近年關心大型連鎖書店和小型獨立書店，「中型書店」乏人聞問，但出版環境要完整成熟，大、中、小型書店，缺一不可。

李銘輝還提到，政大書城虧損原因之一，是出版社讓電商用五折、六折破盤價崩壞文化出版品；電商賣書可以打到五五折，政大書城進貨卻只能拿到六八折，他將向公平會投訴。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會副理事長吳政鴻表示，今年五月十九日，文化部邀集電商、出版代表舉行「圖書折扣秩序議題」對話平台會議；六月六日各出版公協會，也與無店面公會開第一次會議，達成成立溝通平台共識，每兩個月固定開一次會。曾引發圖書折扣血戰的電商momo，六月起拿掉全館滿額再折的行銷活動。