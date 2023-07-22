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慈濟大學併慈濟科大 教部點頭

聯合報／ 記者許維寧王燕華／連線報導
花蓮慈濟大學、慈濟科大獲得教育部首肯，113學年正式合併為慈濟大學。圖／慈濟大學提供
花蓮慈濟大學、慈濟科大獲得教育部首肯，113學年正式合併為慈濟大學。圖／慈濟大學提供

為求資源有效利用，慈濟大學、慈濟科大規畫合併，教育部昨證實，已函覆學校法人，同意兩校自一一三學年起合併為慈濟大學。這也是國內第二起技專和普通大學合併案。兩校目前共有六個學院、學生各約三千多人，未來合併後，將調整為七個學院，學生人數、招生管道與名額維持不變，教師、行政人力以全員安置為原則。

教育部表示，學校法人原規畫自一一二學年、今年八月一日起合併，但考量合併後新校長遴選作業以及需要精實與周延合併計畫，七月中旬再來函修正合併基準日延至一一三學年度、明年八月一日。經審議後，昨函文核復學校法人，同意兩校自一一三學年度起合併為慈濟大學。

依據兩校合併計畫書，慈濟大學現有學生數三二○○多人，慈濟科大則約三千人，合併初期會以原有的三個校區模式先行運作，透過交通接駁，再逐步完成行政、教學系統整合。

慈大現有醫學、人文社會、教育傳播、國際暨跨領域共四個學院，慈科大則有護理及健康科技管理兩個學院，合校後，將調整成醫學、生物醫學暨科技創新、護理、人文社會暨教育、管理、國際暨傳播及博雅天空共七個學院，擬申請的新科系包括長期照護系、藥學系、牙醫學系等。

合併計畫書還提到，合併後會維持現有的專科、大學、碩博士班等多元學制，招生名額不會縮減，招生管道也維持不變。

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慈濟 醫學 法人

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