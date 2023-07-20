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提報涉性騷者為「優良教師」遭監院糾正 台體大：針對教學面表揚
台體大蔡姓教師108年涉犯性騷法，對校友言行不當遭台中市社會局裁罰，但台體大在110年將蔡師選為優良教師，今天遭監察院糾正，對此，台體大表示，針對教學面優良表揚。
監察院今天發布新聞稿指出，台體大蔡姓教師在108年涉及對校友言行不當，在私人臉書暗指校友是「酒店查某」等，疑有性別貶抑的詞句，台中市政府社會局調查，認定蔡師使用性別歧視語言的性騷擾行為成立，依性騷擾防治法，裁罰新台幣1萬元整。
監委在文中提到，針對台體大三級教評會延宕審理蔡師懲處案、未妥於處置師生任意散布周刊、未確實查處蔡師授課不確實，甚至遴選蔡師為110學年度優良教師等違失，通過糾正國立台灣體育運動大學。
對此，台體大今天接受中央社記者採訪表示，優良教師選拔要點，經過各系開會決議推選，針對教學部分表現優良的面向表揚，和蔡師涉及性騷的部分，面向不一樣，因尚未收到監察院糾正的公文，收到後將進一步了解糾正案內容。
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