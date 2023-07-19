Epsilon 4大捷 台大賽車隊FST方程式聯賽摘第一
國立台灣大學學生跨學系組成賽車隊，日前公開第4代電動賽車「Epsilon 4」，最高時速可達每小時96公里。台大賽車隊本月16日至18日參與台灣盃學生方程式聯賽（FST），順利摘下年度第一名以及最佳人氣獎，勝過台科大、陽明交大等勁敵車隊。
台大賽車隊日前舉行NTU Racing Epsilon 4新車發表會，首次公開由學生親手設計、打造的全新第四代賽車。相較前一代，第四代賽車重量更輕，結構強度更強，並增加底板及防傾桿增強穩定性。
台大賽車隊日前參加為期三日的FST聯賽，包括台大在內共計六所大專校院賽車隊參賽，比賽項目分為靜態與動態項目，動態項目包括直線加速、八字環繞、計時賽與耐久賽。
台大賽車隊今天表示，賽車隊榮獲2023年度FST年度第一名以及最佳人氣獎。過程中全力以赴、積極參與機械檢，雖有些許瑕疵未能通過，但還是拚盡全力努力。比賽已圓滿結束，但台大賽車隊的旅程才剛開始。
近年包括清大、北科大等校均獲企業贊助，由學校鼓勵學生電機、工程等相關領域學生組成大學賽車隊，從無到有打造電動賽車並投入實務競賽，以此累積實作經驗。其中又以清大賽車隊最出眾，清大賽車隊也於今年六月推出新車TH07，並於FST比賽當日進行動態測試，為赴歐參賽做準備。
台大賽車隊指導教授、機械系教授詹魁元日前表示，賽車隊成員以機械系為主，電機、生傳、會計以及歷史系等學生亦一同參與，過去五年走來台大已經有穩定自製電動賽車的能力，仍希望未來企業、學校能持續支持，讓學生可在產業界發光發熱。
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