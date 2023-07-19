思考40天 政大書城停業現轉圜

政大書城創辦人李銘輝前天以一紙啟事表示政大書城八月底全面停業，引發陣陣惋惜聲，但台南市副市長葉澤山前晚緊急與李銘輝深談，表達「政大書城是台南的書局」，盼提供協助後，出現轉圜。李銘輝昨強調不是要接受政府補助，但到八月底的四十多天，盼與書店、出版業等共同討論出版界困境，集思廣益，成為轉變的契機。

由於政大書城將停業的新聞，引發各界關注，外界好奇葉澤山與李銘輝究竟談了什麼內容，成為李銘輝願意再仔細思考的關鍵。

葉澤山透露，政大書城發表聲明後，台南市長黃偉哲就要他趕快了解狀況，並向李銘輝表達「政大書城是台南的書局」，希望提供協助；據轉述，李銘輝表達感受到台南人的熱情及人情味，比任何人都不捨，至於是否停業，未有定論。葉澤山強調，不管未來去留如何，市府會全力支持。

李銘輝昨日一早更主動致電記者，表示「圖書帶給我精彩的日子，不會隨便放棄」。他強調不是要接受政府補助，而是將現在到八月底的四十多天，視為轉變的契機，希望書店、出版社等同業一起討論出版界的困境，「邀大家集思廣益翻轉出版環境、徹底大破大立」。

「我不是要政府出面，而是要出版社出面」。李銘輝表示，開書店幾十年，發現出版社對待實體書店有諸多不合理，任電商予取予求，卻對實體書店提高進貨價，電商可以打五五折，政大書城進貨卻只能拿到六八折；「富邦可以說商店全面五五折、六六折嗎？為什麼要拿書當墊腳石」？他說，書店要永續經營，須打破此一困境。

「我要尋求突破困境」。李銘輝表示，二○一八年迄今已虧損近四千萬，「當能力有限時搞破壞，是我評估的選項」，除了找公平會調解此不公平現象，也在結束營業前，運用影響力喚起讀者注意，呼籲出版社、書店、電商、政府等共同關心出版中下游長期的不平等，希望推翻不公不義、重新擬定遊戲規則。

至於政大書城是否停業？李銘輝表示目前沒有答案，「我的底線就是不幹，環境沒改變就選擇停業，如果能夠改善就是契機」。