台版彌撒！台大合唱團震撼演唱「收驚歌」感動無數網友 背後故事曝光

台灣民間信仰相信，若小孩無故哭鬧，或成人心神不寧、災厄不斷，可能是因受了驚嚇，體內的三魂七魄受到擾亂，需藉由收驚儀式將遊移在外的魂魄召回本體。台大合唱團近日釋出演出影片，改編自傳統唸謠「收驚歌」，以合唱方式演繹民間傳統習俗，莊嚴磅礡的氣勢震撼上萬聽眾。

此段演出影片，為台大合唱團於2022年夏季音樂會《千縷微風》的演出，「收驚歌」由簡上仁作曲、高竹嵐／連芳貝編曲，全程以閩南語演唱。傳統收驚歌歌詞內容長短不一，會依照施術者所請之神明及需求而變化，歌詞提及拜請之神衹也來自於各式台灣民間信仰，並展現十二生肖崇拜及八字流年。

台大合唱團將傳統收驚習俗帶進國家音樂廳，莊嚴磅礡的演出博得滿堂彩，不少網友聽完大讚，「我爸爸的職業是收驚，前奏唱出小時候的我看爸爸在收驚那神祕的唸詞，雖然現在很少有人來收驚，但這是以前的人心靈的寄託，你們唱出信仰的力量，深深的打動我，謝謝你們的歌聲」、「一開始就頭皮發麻，然後全身顫抖，再歸於平靜。感謝你們的表演，看到台灣的宗教文化能站上大舞台，真是很感動」、「終於有這一天，台灣有屬於自己文化的宗教音樂，讓大家像聽西洋古典樂的彌撒曲一樣莊嚴肅穆」、「聽到感動落淚，能夠撫慰人心」。

談到選曲的背後故事，《三立新聞網》報導，台大合唱團指揮連芳貝老師，因緣際會下，請到「收驚歌」的作曲者簡上仁老師來台大演講表演，團員高竹嵐表示十分喜愛，便將其改編為合唱曲，於2009年由台大合唱團首演，這十幾年間，連老師也數次尋找機會重新修改合唱編曲，正是這次影片中演唱的版本。

「台灣的合唱團，回頭挖掘且發揚台灣精神與民俗文化，是一件理所當然的事，期許大家與一起發掘這些美好且特別的台灣本土文化。」台大合唱團指出，雖近期不會再演唱「收驚歌」，不過在8月30日於國家音樂廳舉辦的2023夏季巡迴音樂會《靜靜深夜 緜緜思念》中，亦將演出多首台灣本土曲目，邀請大家前來一同感受這塊土地的美好。