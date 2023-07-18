快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

清大成功湖整治後引來蜻蜓、可愛小水鳥

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
小鸊鷉帶著寶寶在清大成功湖覓食。圖／清大提供
小鸊鷉帶著寶寶在清大成功湖覓食。圖／清大提供

國立清華大學的成功湖是學校重要地標，承載校友回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，學校去年投入7500萬元進行整治改善工程，於今年5月打開圍籬完工；清大指出，改善後的成功湖種了荷花、睡蓮等水生植物，讓昆蟲們「聞香而來」，最特別的就是各種類的蜻蜓，還有可愛的水鳥小鸊鷉搬來定居，讓清華人驚豔美麗的成功湖回來了。

清大指出，成功湖面積約3公頃，近年因淤積水質混濁，湖畔設施也逐漸老舊不堪使用，去年啟動整治工程，經一年工期，於5月以嶄新樣貌跟現身，除重現湖上風光，還新設「進步碼頭」，環湖生態步道也完工，並於湖畔空地林蔭平台增加桌椅，讓師生可以歇息欣賞湖畔美景。

清大表示，成功湖整治過後最明顯的改變就是可以環湖，且種了很多荷花、睡蓮等水生植物，不僅為成功湖增添了不少詩意，也吸引許多可愛小昆蟲「聞香而來」，到環湖生態步道散步，放眼望去彷彿可看到杜甫詩中「穿花蛺蝶深深見，點水蜻蜓款款飛」的景象。

其中，最特別的就是湖畔有各種蜻蜓，包括身體1至5節是灰色，近腹末段黑色的橙斑蜻蜓。還有通體赤紅的猩紅蜻蜓，及連翅膀都是紅色的紫紅蜻蜓。

除了昆蟲，也有「新住民」鳥類定居，清大說，成功湖最近被發現有一對小鸊鷉夫妻，帶著4隻寶寶在湖裡覓食，小鸊鷉體型小巧，成鳥大概只有綠頭鴨的一半大，他們動作非常靈活，而且是潛水高手。另外，小鸊鷉有一個特徵，就是父母會把剛孵出的雛鳥揹在背上，非常可愛。

清大表示，目前成功湖荷花正盛開中，歡迎民眾前來散步、賞荷，但呼籲民眾不要放養或餵食動物，一起維護成功湖的永續生態，相信以後會有越來越多「自來客」選擇定居成功湖。

清大成功湖搬來了新住民，是可愛的水鳥小鸊鷉。圖／清大提供
清大成功湖搬來了新住民，是可愛的水鳥小鸊鷉。圖／清大提供
紫紅蜻蜓停在清大成功湖水生植物上。圖／清大提供
紫紅蜻蜓停在清大成功湖水生植物上。圖／清大提供
成功湖整治後，湖畔有各種蜻蜓，包括身體1至5節是灰色，近腹末段黑色的橙斑蜻蜓。圖／清大提供
成功湖整治後，湖畔有各種蜻蜓，包括身體1至5節是灰色，近腹末段黑色的橙斑蜻蜓。圖／清大提供
清大表示，目前成功湖荷花正盛開中，歡迎民眾前來散步、賞荷。圖／清大提供
清大表示，目前成功湖荷花正盛開中，歡迎民眾前來散步、賞荷。圖／清大提供

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

清大 荷花 水質

延伸閱讀

清大、陽明交大 爭取竹中竹女改隸附中

清大桃園附設醫院衛福部核定床位少 市府幫忙先有299床

高醫大斥資百億興建清大附醫 拚2028完工提供515床

2023最佳大學6面向評比、48細項指標…台大奪18項冠軍 中醫大5項居首

相關新聞

學士班陸生清零 476人攻讀碩博

中國大陸三年多前片面暫停學位新生來台求學，僅開放在台舊生繼續升學，若不含延畢生，學士班陸生將在本學期「清零」，一一二學年...

影／陸奧運冠軍首來台政大桌球交流 副校長笑談「久別重逢」怕變考古對象

馬英九基金會邀中國大陸師生團37人訪台，今天前往政治大學，並由中國奧運桌球冠軍丁寧並與政大師生進行一場桌球交流。此團由政...

清大成功湖整治後引來蜻蜓、可愛小水鳥

國立清華大學的成功湖是學校重要地標，承載校友回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，學校去年投入7500萬元進行整治改善工程...

大學向研修生招手 入台審核塞車

今年二月起，大陸已讓陸籍短期研修生來台，卅一所國內大學向陸生招手，共二六二名陸生來台參加春季班短期研修，被陸生招聯會解讀...

影／陸生團訪政大 團長奧運桌球金牌丁寧與政大桌球交流

馬英九基金會邀陸生團37人訪台，今天拜會政治大學。陸生團團長、奧運桌球金牌得主丁寧並與政大師生進行一場桌球交流。

評／私大學雜費補助是政策買票？還是資源不均的解方？

今（2023）年6月20日，賴清德副總統出席朝陽科大授旗活動，當場宣布將補助私立大學學雜費至少2.5萬元，以解決公私立大學學雜費落差問題。一週後，教育部在前述利多之上再行加碼，推動「私立大學學雜費補助」方案，確定明年將補助私立大學生學雜費每年3.5萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦