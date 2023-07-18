清大成功湖整治後引來蜻蜓、可愛小水鳥

國立清華大學的成功湖是學校重要地標，承載校友回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，學校去年投入7500萬元進行整治改善工程，於今年5月打開圍籬完工；清大指出，改善後的成功湖種了荷花、睡蓮等水生植物，讓昆蟲們「聞香而來」，最特別的就是各種類的蜻蜓，還有可愛的水鳥小鸊鷉搬來定居，讓清華人驚豔美麗的成功湖回來了。

清大指出，成功湖面積約3公頃，近年因淤積水質混濁，湖畔設施也逐漸老舊不堪使用，去年啟動整治工程，經一年工期，於5月以嶄新樣貌跟現身，除重現湖上風光，還新設「進步碼頭」，環湖生態步道也完工，並於湖畔空地林蔭平台增加桌椅，讓師生可以歇息欣賞湖畔美景。

清大表示，成功湖整治過後最明顯的改變就是可以環湖，且種了很多荷花、睡蓮等水生植物，不僅為成功湖增添了不少詩意，也吸引許多可愛小昆蟲「聞香而來」，到環湖生態步道散步，放眼望去彷彿可看到杜甫詩中「穿花蛺蝶深深見，點水蜻蜓款款飛」的景象。

其中，最特別的就是湖畔有各種蜻蜓，包括身體1至5節是灰色，近腹末段黑色的橙斑蜻蜓。還有通體赤紅的猩紅蜻蜓，及連翅膀都是紅色的紫紅蜻蜓。

除了昆蟲，也有「新住民」鳥類定居，清大說，成功湖最近被發現有一對小鸊鷉夫妻，帶著4隻寶寶在湖裡覓食，小鸊鷉體型小巧，成鳥大概只有綠頭鴨的一半大，他們動作非常靈活，而且是潛水高手。另外，小鸊鷉有一個特徵，就是父母會把剛孵出的雛鳥揹在背上，非常可愛。