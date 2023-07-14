影／市區校園首見 超萌保育類「食蟹獴」現身政大

位於台北市文山區的國立政治大學坐擁山水、環境生態豐富，校方今天表示，除了過去曾於校園內發現山羌、白鼻心、食蟻獸等野生動物外，這次學校再度發現保育類動物「食蟹獴」，也是市區內首見。

政大指出，6月中旬即有居民發現保育類動物食蟹獴一家三口現蹤指南溪。當時，食蟹獴出沒地點正值「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」開工不久，主辦工程的台北市工務局水利處接獲通知，即要求施工廠商停工，緊急辦理工程生態檢核，於山側圍籬加蓋黑網布，並以人工除草方式輕度干擾河岸，避免食蟹獴誤入工區。

日行性哺乳動物食蟹獴又稱「棕簑貓」，是台灣淺山溪流環境的指標生物，通常在樹林中活動，捕食溪中螃蟹、螺等甲殼類及水生昆蟲為生。食蟹獴對環境相當挑剔，喜歡低開發、汙染少的低海拔山林，極少在都市中現身，這次出現在指南溪，應是全台第一個在市區河川發現食蟹獴的案例。

水利工程師楊佳寧博士表示，政大後山次生林林相完整、緊臨溪流，提供食蟹獴需要的棲息環境。能在市區的校園內近距離觀察食蟹獴，這是絕無僅有的案例。相信完工後，食蟹獴家族回來，會發現指南溪變得更宜居、更豐饒。

政大總務長蔡育新分享，學校致力於打造生態永續校園，如控制光害、設置遮蔽物、種植喬木或灌木、坡地增加地被植物、保持地表濕度，以及嚴禁農藥與化肥等，為幼蟲和食餌提供休息、躲藏和捕食空間。每年四至五月，百年樓及傳播學院後方與環山道路旁都可以看到非常多螢火蟲幽幽的光芒。

政大表示，校園由溪流和山巒圍繞，屬氣候高溫多濕的亞熱帶雨林區，年雨量約2500公厘，每年雨天多達150天以上，非常適合大多數生物棲息繁衍，如今連食蟹獴也來作客，足見生態發展潛力。