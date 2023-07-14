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中正、南開漲學雜費 教部點頭

聯合報／ 記者許維寧呂慧瑜黑中亮翁唯真胡蓬生／連線報導

一一二學年度大專院校學雜費漲幅上限百分之○點五三，共計中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大等四校提出申請。教育部表示，經審議後，開放中正大學、南開科大調整。若以公立大學每學期學雜費約三萬元、私立大學五點五萬元計算，兩校分別約調漲約一六○元、二九○元不等。

至於聯合大學，則未獲教育部同意，南亞技術學院則是自主撤回申請案。教育部表示，獲同意調漲學雜費的學校應依支用計畫執行，經費使用情形及對學生影響效益應透過相關管道周知校內師生，並於次年度函報支用情形。

中正大學主秘楊宇勛表示，教育部核准的調幅上限是百分之○點五三，調漲的學雜費將全數用於學生獎助學金與改善教學設施。

南開科大主秘林憲茂表示，學校學雜費已十四年未調整，未來即使獲得調整，約僅調漲二五○至二九○元不等。校方表示，考量校內弱勢學生較多，未來將投入學生助學金，估可增加照顧三一二人次。

桃園南亞技術學院自主撤回申請案，南亞表示，今年通貨膨脹，萬物皆漲，對學生生活壓力巨大，為減輕同學壓力，共體時艱，撤回學雜費調整。

國立聯合大學則說，遺憾，但尊重教育部；聯大教務長韓欽銓表示，將研議明年是否再提出。

前實踐大學校長陳振貴表示，多數的私立大專學院盼望調整學雜費多年。雖然漲幅僅是杯水車薪，但仍聊勝於無，只要有一校獲調漲，都具有「指標性意義」。

陳振貴也建議教育部，應研擬一套彈性調整方案，才是解方。

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教育部 中正大學

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