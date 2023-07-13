高中生被陌生伯搭訕「脫口1句話」如願上台大 網超羨慕：是遇上文昌帝君吧

文昌帝君「微服出巡」？日前一名畢業於成功高中的男大生在網上發文，分享以前曾穿成功高中制服被陌生阿伯搭訕請吃飯，阿伯透露「他是學長」，和原PO是同一所高中畢業，阿伯道別時說了一句「我們都是台大的，你們也要考上啊」，如今順利考上成為台大人。

這名網友透過Dcard發文分享「因為一頓火鍋考上台大」的故事，他回憶高一時和補習班同學去吃小火鍋，他和同學都身穿成功高中制服，入店後被隔壁桌的一群阿伯搭訕，表示「年輕人～我們以前也是成功高中的，要不要一起吃？」原PO與同學沒多想就答應阿伯邀約、同桌吃飯。

阿伯與他們聊起學校的狀況後，更大方地替原PO一行人買單，最後當阿伯準備離去時說了一句，「我們都是台大的，你們也要考上啊」；原PO回想當年阿伯一句無心的期許，如今他也如願考上台大，「然後我考上了，耶！感謝阿伯的火鍋」。

貼文曝光後吸引近4千名網友按讚，不少人留言狂讚「祝福你們能再見到阿伯，跟他們當面報喜感謝」、「不管是不是真的，我覺得很溫暖」、「30年後換你傳承下去！」。

還有網友忍不住歪樓回應「阿伯們可能一個是文昌，一個是孔子，一個是朱衣夫子」、「你是被文昌找去吃飯的吧」，也有人羨慕直言「不是啊～成功高中考上台大跟喝水一樣輕鬆吧」、「恭喜原PO，我來蹭好運」。