快訊

中職／狀元出爐！台鋼選擇林子偉 8年來首位旅外野手

生命中不能承受之輕：作家米蘭．昆德拉逝世，享耆壽94歲

確定同桌共進晚餐！侯友宜、郭台銘出席議長聯誼會 中間隔「這4人」

考上醫學系後被約？ 他曝兩人關係 過來人直呼：這就是現實

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子表示，自己考上醫學系後就被久沒聯絡的同學約了。示意圖／ingimage
一名男子表示，自己考上醫學系後就被久沒聯絡的同學約了。示意圖／ingimage

醫學系在許多人心中是遙不可及的夢想，卻也是他們奮力企及的目標，在旁人眼中看來也是極大的成就，俗話說「人要衣裝，佛要金裝」，身分的不同也可能會改變別人對你的印象。一名網友在網上分享，今年剛考上醫學系後，很久沒聯絡的同學突然約他出來，他不禁疑惑問，「難道是我想太多嗎？」

這名網友在Dcard發文表示，自己考上醫學系後，已經6年未見面，期間也不曾聯絡的國小同學突然傳訊息關心他的近況，並且詢問原PO之後要不要約出來見面，順便救救他的分科。原PO接著說，兩人原本就沒有很熟，剛好在他改了Instagram的個人簡介後不久，便收到國小同學的私訊，讓他覺得「怎麼聞到一股濃濃的利用味」，十分困惑自己是否想太多。

貼文一出，許多網友紛紛直呼這就是現實，「正常啊，人性...呵呵」、「我身邊就有同學研究所考上四大，看他以前幾乎都沒人去找他，等人家考上了，各種蹭、各種接近，搞得人家很像是你人生的光明燈一樣」、「我覺得有可能真的是在利用你…你可以選擇不赴約」、「套用8+9的一句，過去的我你愛理不理，現在的我你高攀不起」、「世界就是這麼現實，別理他就好」。

不過也有不少人認為原PO想太多了，「不論你學歷和社會地位如何，多是單純喜歡你這個人和聊得來才接近的，這樣想比較好唷」、「我是覺得你想太多了啦...哈哈哈，我考上那年還是沒什麼人約」、「真的想太多，才剛考上，離當醫生還這麼遙遠...什麼都不會，你能夠被怎麼利用」。

醫學

延伸閱讀

重考44次仍不放棄！62歲日男崇拜文豪「堅持拼上東大」

頂尖大學法律系畢業「想跑外送」家長憂心 眾人：總比啃老好

碩士失業逾1年「文組需要讀到研究所嗎？」 過來人：能力比學士差

成大教授要求「把活金魚打成汁」 台大營隊生崩潰哭逃！校方：無從回應

相關新聞

成大教授要求「把活金魚打成汁」 台大營隊生崩潰哭逃！校方：無從回應

台大第23屆人社營隊7月5日到7月18日舉行，為期14天的課程邀請了許多大咖教授授課。不料今（11）日Dcard一篇文章「教授叫學生把活的金魚打成汁」...

考上醫學系後被約？ 他曝兩人關係 過來人直呼：這就是現實

醫學系在許多人心中是遙不可及的夢想，卻也是他們奮力企及的目標，在旁人眼中看來也是極大的成就，俗話說「人要衣裝，佛要金裝」，身分的不同也可能會改變別人對你的印象。一名網友在網上分享，今年剛考上醫學系後，很久沒聯絡的同學突然約他出來，他不禁疑惑問，「難道是我想太多嗎？」

教授遭控「叫學生把活金魚打成汁」喊冤 成大校方回應了

高一學生暑假參加台大舉辦的高中生人文及社會科學營，本月10日成大外文系老師賴俊雄在「批判思考：當代文學與文學理論」課程中...

私校學費補助是選前「大撒幣」？他籲省思高教經費的政府責任

日前行政院突然宣布，政府將提出經費補助我國私立大專院校學生學費每年至少3.5萬，以促進教育平權，引起各方熱議。

靜宜大學823位學生投入數位學伴 各界協助偏鄉學習網絡

靜宜大學有823位學生投入9所偏鄉學校的線上學習與生活陪伴，近年來雖受限經費緊縮，但社會各界仍有許多善心人士、民間企業及...

專案師辛酸／專案師淪免洗筷 教部上限令對年輕博士求職是雙面刃

因缺乏法律保障，大學專案教師制遭濫用，甚至被稱為「免洗筷」。教育部祭出「上限令」，至120學年，各校專案教師占比上限均為8％。台大一級主管表示，專案教師是編制外員額，減少專案教師，某種程度就是少了工作機會，這個負面效應，恐對競爭力稍弱的博士生有較大影響，也有頂大教授認為，私校萎縮沒保障，頂大門檻高壓力大，兩方都讓很多年輕人不想投入，大學教職缺已經越來越沒有吸引力，教育部如果繼續放任這種現象，又放任「二春雙薪」教授，對高教體制的公平性會有極大的傷害。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦