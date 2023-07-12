考上醫學系後被約？ 他曝兩人關係 過來人直呼：這就是現實

醫學系在許多人心中是遙不可及的夢想，卻也是他們奮力企及的目標，在旁人眼中看來也是極大的成就，俗話說「人要衣裝，佛要金裝」，身分的不同也可能會改變別人對你的印象。一名網友在網上分享，今年剛考上醫學系後，很久沒聯絡的同學突然約他出來，他不禁疑惑問，「難道是我想太多嗎？」

這名網友在Dcard發文表示，自己考上醫學系後，已經6年未見面，期間也不曾聯絡的國小同學突然傳訊息關心他的近況，並且詢問原PO之後要不要約出來見面，順便救救他的分科。原PO接著說，兩人原本就沒有很熟，剛好在他改了Instagram的個人簡介後不久，便收到國小同學的私訊，讓他覺得「怎麼聞到一股濃濃的利用味」，十分困惑自己是否想太多。

貼文一出，許多網友紛紛直呼這就是現實，「正常啊，人性...呵呵」、「我身邊就有同學研究所考上四大，看他以前幾乎都沒人去找他，等人家考上了，各種蹭、各種接近，搞得人家很像是你人生的光明燈一樣」、「我覺得有可能真的是在利用你…你可以選擇不赴約」、「套用8+9的一句，過去的我你愛理不理，現在的我你高攀不起」、「世界就是這麼現實，別理他就好」。

不過也有不少人認為原PO想太多了，「不論你學歷和社會地位如何，多是單純喜歡你這個人和聊得來才接近的，這樣想比較好唷」、「我是覺得你想太多了啦...哈哈哈，我考上那年還是沒什麼人約」、「真的想太多，才剛考上，離當醫生還這麼遙遠...什麼都不會，你能夠被怎麼利用」。