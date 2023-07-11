AI來臨…新聞記者會被淘汰？政大教授直言「不會」：一項能力仍重要

當ChatGPT生成式AI大行其道，不少人都在討論「哪些職業會被AI取代？」其中，新聞記者首當其衝。政大新聞系主任江靜之則認為，其實現階段AI還不足以取代記者。為什麼？帶你一起來看，這時代新聞記者還值得存在的意義。

「新聞系或新聞系培養出來的人才，以及新聞業，在AIGC（人工智慧生成內容）對於社會的影響上有一席之地。」政大新聞系系主任江靜之在7月初，於一場政大所舉辦的論壇，談論「AIGC對大學教育的影響與衝擊」。

什麼是AIGC？中文翻譯為人工智慧產生內容（AIGC），諸如ChatGPT、Midjourney等均為「生成式AI」，也就是會自己生成內容的AI。自去年ChatGPT問世以來，各界無不被它的能力所驚艷，甚至一度熱烈討論「那些行業快被取代？」

其中，就以文字工作者的新聞記者首當其衝。

因此，江靜之在思考面對AI來襲的未來，新聞記者本身究竟會不會被AI取代？她直言，「並不會。」

江靜之觀察，目前已經有許多媒體開始使用AI生成新聞。這讓新聞記者何以立足，成了從學院到業界的共同挑戰。

對此，江靜之認為AIGC生成內容和新聞內容有根本的不同，這也是新聞記者難以被取代的地方。

AICG生成內容基於數據和資料間的相關性，可以呈現出世界上所有發生的事；但新聞內容需要的是異於平常的新聞點，且會將龐雜的資料經過「聚焦」，說成讀者切身相關的故事。

那些記者能做，但AI做不到的事

AI有它的缺陷。江靜之指出，相較之下，AI缺乏記者所需的同理心、尊重不同文化、批判性，也缺乏價值判斷，所以即便AI可以針對問題蒐集資料，但AI無法提出關乎公眾又有價值的問題，甚至可能因為依賴數據在過程中複製了人類的偏見。

但有哪些事情是記者可以做的？

像是說故事的能力。

在察覺問題之後，記者必須將個案說成足以感動讀者，促使讀者進行有意義行動的好故事。但以AI處理的模式，個案不會是AI關注的對象。

在說好故事之外，進行深度的分析評論，或是提出行動的方案，也都是記者必備的能力。然而AI無法解釋推論的過程或進行評論，也無法告訴讀者按照他所提出的行動方案執行，會需要負哪些責任。

江靜之認為，記者除了以上的基本能力之外，還能夠「示範表演」。

記者作為表演者表演如何在事實之上進行溝通、討論或批判，為公眾示範一個好公民應該如何進行議題討論。在這方面，由於AI不懂得如何開啟人們的溝通，也就更無法作為示範的表演者。

政大新聞系系主任江靜之談論「AIGC對大學教育的影響與衝擊」。政大提供

AI的出現，對現在記者的提醒：成為時代需要的人

時代帶來了AI，也帶來對新聞媒體現場的挑戰。

「為公眾產製最新、相關的新聞，協助公眾做出明智決策，」江靜之歸納，這些是記者要做的事，但在流動的資訊如此快速與巨量的情況下，維持社群的聯繫比以往更難，甚至在協助公眾之前，首先還必須讓公眾知道如何接近、使用新聞媒體。

此外，傳統記者的重要功能還有促成公共議題的討論，不過江靜之認為，現在議題間有衝突，對外發言又工具便利，記者應該要承擔的責任除了如何形成討論的公眾，也要告訴公眾發言工具的利害、侷限，與使用後果，讓公眾在了解工具後，獲得完整的發言能力。

最後，新聞是第四權，要代表公眾監督政府，除此之外，江靜之認為現在新聞人要做的，還有引發公眾監督當權者的意識，也應該要掌握AI數據中隱藏的政經結構和權力問題。

站在教育者的立場，江靜之提出，為了培養出現在需要的記者，新聞學院課程的方向也應改變，教導學生該如何為基礎新聞加值。

比如藉由納入情境，或是行動方案。更進階要培養學生產製無法被數位科技取代的新聞故事及評論、問責的能力，最終養成學生能夠創新、示範表演，成為新聞的研發者。

現在的記者，顯然還有存在的必要及無法被AI的取代的價值，但相比以前會更需要記者為基礎新聞加值的能力，以及承擔更多形成公眾、提供議題討論示範表演的責任。而AIGC生成內容與新聞內容的不同性質，也讓能夠運用AI又生產新聞內容的記者，可以獲得加乘的成果。

（本文出自2023.07.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）