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東海中文系導入ChatGPT強化寫作 大一課程以AI為主軸

中央社／ 台中10日電
東海大學。圖／東海大學提供
東海大學。圖／東海大學提供

因應AI時代來臨，東海大學中文系鼓勵學生使用ChatGPT強化中文寫作，期以AI提升學生寫作及敘事能力，跳脫傳統框架，透過與AI互動方式，激發學生創造力與批判思考能力。

東海大學今天發布新聞稿指出，因應AI時代來臨，東海大學中文系在大一中文課程，提出以AI為主軸的創新教學班，主要在鼓勵大學生利用ChatGPT技術，跳脫傳統框架，提升寫作與敘事能力，強化對文學評價的能力。

東海大一中文委員會表示，ChatGPT是1項輔助工具，對於中文系學生並非威脅，而是能提升自我的輔助工具；ChatGPT可讓學生在閱讀、寫及討論文學作品時，能獲得即時回饋，並進一步對文學作品進行個人評價。

委員會強調，這將使文學教育進入全新境界，深化學生對文學的欣賞、分析與詮釋，進一步透過文字表達自己的情感與想法，與AI ChatGPT互動方式將激發學生創造力與批判思考能力，全面拓展他們的文學視野。

東海大學表示，致力推動創新教學，讓學生能夠面對快速變遷的時代挑戰；中文系利用AI ChatGPT推動文學教育的創新，是一大創舉，將為學生提供更多機會去發展寫作及敘事能力，同時也促使他們具備應對AI時代的競爭力。

東海大學 ChatGPT

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