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蚯蚓出頭天！ 中正、雲科學生將有機副資材變成肥料

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
「蚓密菇俠」學生團隊將有機副資材轉化為有機質肥料，學生製作蚯蚓要住的房子。圖／中正大學提供
「蚓密菇俠」學生團隊將有機副資材轉化為有機質肥料，學生製作蚯蚓要住的房子。圖／中正大學提供

中正大學創新創業基地團隊「蚓密菇俠」觀察副資材通常都以掩埋、焚燒處理，憂對環境負擔大及破壞生態，研究蚯蚓和微生物特性，將有機副資材轉化為有機質肥料，打造「超肥蚓糞土」，不僅處理掉環境中的有機副資材，還能改善農業化肥環境。

中正大學地球與環境科學系及機械系、雲科大資管系學生組成團隊，由中正理學院院長陳建易擔任指導老師，利用蚯蚓、麵包蟲及微生物產出有機肥料。團隊負責人王晉文說，有機大顆粒物質，經蚯蚓及微生物作用後，可做成肥料，是植物最佳養分。

「現在的土壤和以前已經不一樣了，我想讓土壤變回從前的樣子。」王晉文說，2年前看到電視介紹養殖蚯蚓前輩李朝安，以蚯蚓改變大環境令他欽佩，他直接找李朝安拜師學藝，在研發前期，曾因想做蚯蚓堆肥，嘗試烘乾生雞糞，導致研究室臭氣沖天，在老師與同學討論後，才逐漸有超肥蚓糞土的雛型。

王晉文說，「想要蚯蚓活得好，必須先讓自己成為一隻蚯蚓，並進入蚯蚓的世界。」為能調配出蚯蚓適合生長的環境，又能分解有機副資材，在蚓糞中會加入菇屑，藉此調節土讓，讓土地富含生物不可或缺的碳源，同時還能綜合糞便及菜葉的碳氮比。

蚓密菇俠團隊指出，有機質肥料若未完全腐熟，會有阿摩尼亞酸臭味，因農民不確定市售有機質肥料品質，大多不敢使用；另，雖然化學肥料能讓植物正確成長，但是會改變土壤生態，也間接影響到動植物及微生物，最終土壤會板結成塊狀，無法再種植。

透過科學化檢測，學生分析各副資材的元素含量及微生物，「蚓密菇俠」團隊與雲科大資管系合作數據研究調查，生產出適合栽種生長的肥料。王晉文說，今年針對嘉義地區鳳梨、荔枝及甘蔗等作物，研究所需的肥料養分，將藉著蚯蚓的力量，生產出客製化肥料。

「蚓密菇俠」學生團隊將有機副資材轉化為有機質肥料，中正大學學生王晉文展示超肥蚓糞土。圖／中正大學提供
「蚓密菇俠」學生團隊將有機副資材轉化為有機質肥料，中正大學學生王晉文展示超肥蚓糞土。圖／中正大學提供

團隊 中正大學 資管系

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