最高時速達96公里 台大生自製電動賽車Epsilon 4亮相

國立台灣大學學生跨學系組成賽車隊，耗時一年打造第4代電動賽車「Epsilon 4」，最高時速可達每小時96公里。台大賽車隊於去年首度參加澳洲學生方程式賽車賽事（FSAEA），拿下企業特別獎；預計本月16日至18日將挑戰台灣盃學生方程式聯賽（FST），與全台各大學優秀賽車隊切磋。

近年包括清大、北科大等校均獲得企業贊助，由學校鼓勵學生電機、工程等相關領域學生組成大學賽車隊，從無到有打造電動賽車並投入實務競賽，以此累積實作經驗。

台大賽車隊今天舉行NTU Racing Epsilon 4新車發表會，首次公開由學生親手設計、打造的全新第四代賽車。相較前一代，第四代賽車重量更輕，結構強度則更強，也增加底板及防傾桿增強穩定性。

賽車隊第四屆隊長蘇沛薰指出，儘管去年受到疫情影響，但仍努力追尋夢想，從無到有打造出Epsilon 4電動賽車，並在去年12月參加「澳洲學生方程式賽車賽事」，也是全台唯一參與該賽事的學生車隊，並且斬獲企業特別獎。

蘇沛薰也表示，FSAEA賽程4天，分為動態賽與靜態賽兩類型，台大賽車隊去年首次參與，通過傾斜檢測、車手逃脫檢測、機械檢測等項目，也在商業發表項目得到電車組第五名佳績，而賽車隊也秉持Sky is the limit的座右銘勇往直前，並將比賽經驗傳承下去。

台大賽車隊指導教授、機械系教授詹魁元表示，賽車隊成員以機械系為主，並有電機、生傳、會計以及歷史系等學生一同參與，也有台科大等友效一同參與幫忙。