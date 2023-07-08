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管中閔邀星國前外長楊榮文來台演講 「應短期實現 敬請期待」

聯合報／ 記者許維寧楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔（左）力邀新加坡外交部前部長楊榮文來台演講，他說，「應可於短期內實現，敬請期待」。圖／取自管中閔臉書
台大前校長管中閔（左）力邀新加坡外交部前部長楊榮文來台演講，他說，「應可於短期內實現，敬請期待」。圖／取自管中閔臉書

台大前校長管中閔今在臉書透露，他在新加坡參加會議的空檔，拜訪新加坡外交部前部長楊榮文，並當面邀請對方來台演講，「應可於短期內實現，敬請期待」。而楊榮文今天也在個人臉書PO出和管中閔的合照，並表示，他即將拜訪台北和花蓮

管中閔今天表示，他2005年創辦的國際計量會議SETA（Symposium on Econometric Theory and Applications），至今已18年。今年由新加坡SMU舉辦，他循例參加，並代表感謝主辦單位。

管中閔說，他利用會議空檔時間，拜訪新加坡前外長楊榮文。雖然第一次見面，但相談甚歡，當面邀請楊榮文來台演講，「應可於短期內實現，敬請期待」。

而楊榮文今天也在臉書PO出和管中閔的合照，他表示，他和台灣朋友討論即將展開的台北和花蓮之行。

楊榮文曾多次造訪台灣，他的小兒子2004年血癌復發，需要骨髓移植，在美國治療時，連線到慈濟骨髓資料庫成功配對，得以救命。他2011年偕妻小專程來台，到花蓮向慈濟證嚴法師和捐贈骨髓的黃姓志工當面道謝。

楊榮文2015年在台北舉辦新書發表會時曾說，台灣永遠在他心裡占特別位置，擔任新加坡外長7年期間不便來台灣，2011年大選落敗的第一個念頭就是到台灣表達感激，「我們的小兒子從血源上來說也算是台灣人了」。

新加坡 管中閔 花蓮

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