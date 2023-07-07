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碩士失業逾1年「文組需要讀到研究所嗎？」 過來人：能力比學士差

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO身邊兩位碩士畢業的朋友失業超過一年，讓她不禁想問文組有必要讀到研究所嗎？ 示意圖／ingimage
原PO身邊兩位碩士畢業的朋友失業超過一年，讓她不禁想問文組有必要讀到研究所嗎？ 示意圖／ingimage

學歷越高一定越好嗎？不少爸媽望子成龍、望女成鳳，都希望孩子的學歷越高越好，將來出社會找工作也比較不用吃苦，但有一名女網友對此卻提出疑問，她說身邊有兩位失業超過一年、擁有碩士學歷的朋友，卻因為個人問題而找不到合適工作，讓她覺得文組有必要讀到碩士嗎？貼文引起不少熱議。

這名女網友在PTT以「讀研究所有必要嗎？」為題發文，她說這兩位朋友都是30歲的女生，一個是國立大學公共事務系，另一個是國立科大財務金融系，「前者當過助理，但很強勢不懂做人，後者在銀行櫃台，不喜歡業績壓力」。

原PO說這兩位的共同點就是在校成績很好，但公職考不上後來放棄，也愛面子拉不下臉做服務業。她說科技業或工程師要求學歷得要碩士很常見，但文組是否有必要也讀到碩士，還是等有升遷需要再去讀在職專班就好？

不少人都認為沒有必要，「碩士爛大街，地位大概跟以前的大學差不多了」、「我們公司的碩士做事能力比學士還差，笑死，所以公司錄取的學士比例越來越高」、「看大學哪裡畢業才準啦，一堆學店學士，洗到頂大碩士但能力水準就是學店水準」、「財務金融還找不到工作，這是人的問題了吧」、「看科系，文組還是早點出去工作，多存點錢，想走學術再念，出社會之後想念還可以回去念，但精華年紀不建議浪費」。

但也有網友提出不同看法，「有沒有必要是看個人啊」、「文組讀碩士是讀興趣的吧，依妳的描述感覺兩個都是有錢人家的小孩」、「文組通常是讀爽的啊，而且又不是每個人都以工作為取向在讀」、「文組沒差，理工差太多」。

碩士 研究所 失業

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