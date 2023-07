設計菁英海外特訓競賽 選出3人公費留學1年

教育部與雲林科大、台南應用科大服飾設計系舉辦「教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫時尚設計組研習營」,20位全台6所時尚設計相關大學推薦菁英學生在南應大集訓到14日,並舉辦作品比賽,將選送前3名提供海外學習一年公費留學補助,包含學雜費、生活費和來回機票費用。

主辦單位表示,後天6日將舉辦眼鏡設計比賽、下周服飾設計製作比賽。研習學生作品將選出前6名,在台北時裝周展出。

南應大服設系主任廖元民表示,這次研習營有南應大、輔大、亞洲大學、屏科大、嶺東科大、實踐大學等校服設相關菁英,3位優秀學生將分別前往美國帕森設計學院Parsons the New School of Design、英國皇家藝術學院Royal College of Art和韓國梨花女子大學留學一年。這些學校在時尚設計領域享有盛譽,提供跨領域和跨國際的時尚研究,培養國際級的設計新秀,並強調產業實地實習和個人工作室創作。

研習營請來倫敦皇家藝術學院資深時尚講師Flora McLean,她將教授眼鏡、配飾和帽飾相關課程。另美國帕森設計學院Andrea Katz將分享她在縫制、裁剪、縫制針織品、塑形和成型等領域專業知識。還請到韓國梨花女子大學藝術與設計學院副院長時尚設計教授Borim Joo和時裝設計系教授Hye-sun Lee提供時尚設計見解。