成大醫工系講座教授蘇芳慶 獲今年斐陶斐榮譽學會傑出成就獎

曾任科技部政務次長、行政院生醫產業創新推動方案執行中心執行長，成大醫工系講座教授蘇芳慶，因多年來致力醫學工程領域教學與研究，為台灣培養高階生醫工程未來人才，並協助政府推動醫療科技器材創新、促進產業升級，獲得2023年斐陶斐榮譽學會第28屆「傑出成就獎」。

成大表示，斐陶斐榮譽學會由美籍教授愛樂斯發起設立，「斐陶斐」為希臘字 Phi , Tau , Phi 之譯音，代表哲學（Philosophia）、工學（Technologia）、理學（ Physiologia ）。創會宗旨為個人敦品勵學，1964年在台灣復會，現今主旨為，選賢勵學、崇敬德業、助社會進步。目前共有56所分會，榮譽會員7萬餘。斐陶斐榮譽學會傑出成就獎今（2023）年為第28屆，成大歷年累計至今共10名教授獲獎。

成大指出，蘇芳慶多年來的研究重點在手腕相關的生物力學領域，帶領臨床、資訊及工程領域團隊開發手部生物回饋訓練及評估系統，成功應用於臨床認知障礙病人的復健訓練。他所做「幼兒人體計測以及手部力量資料庫研究」，提供相關參數以作為主管機關訂定或俢正兒童用品以及遊戲場設備之安全法規。另外，整合及帶領「國立成功大學手部研究團隊」研發出針對手部的創新復健訓練系統，已成功技轉業界。

在醫學工程領域教學方面，為培養創新專業人才，推動成立「醫療器材跨領域學程」及「國際醫療器材創新碩士班」。偕同海外傑出校友設立「王穗清女士紀念獎學金」，捐助獎學金選送優秀醫工系大學生暑期赴國際學研機構研習。為鼓勵優秀高中生就讀成大醫工系，蘇芳慶講座教授提供研究計畫結餘款300萬元，設「安介南智慧健康科技創新獎學金」。在向北美洲成大校友基金會倡議成立全校性「Nova辰星獎學金計畫」，他也捐出研究計畫結餘款300萬元。

蘇芳慶2011年創立「成功大學前瞻醫療器材科技中心」，中心扮演南部科學園區生技醫材產業聚落創新發動機角色，輔導由臨床需求導向創新，促進學、研、醫合作，迄今已協助孕育出超過20家新創公司。

成大表示，蘇芳慶在擔任科技部政務次長、行政院生醫產業創新推動方案執行中心執行長期間，推動醫療器材產業發展，透過完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色點產業等4大主軸，每年帶動生醫產業民間投資案超過500億元，累計4年帶動民間投資超過2000億元。