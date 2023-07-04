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策略聯盟育才 春雨集團捐300萬 助高苑科大辦學

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

高苑科技大學原本被教育部列為專案輔導學校，獲台灣鋼鐵集團捐資後，日前已被解除專輔。台鋼旗下的春雨集團昨則與高苑科大簽署策略聯盟合約，議定人才培育、產學合作等計畫，並捐出三百萬元幫助高苑科大啟動繁鷹計畫，高雄市長陳其邁與會見證。

高苑科大董事長林輝政說，校方以兩個月的超高效率達成去年整年落後的辦學進度，正與台鋼集團所屬企業，包含鋼鐵、網路通訊、化材綠能與休閒運動四大產業領域展開對接合作。

春雨集團與高苑科大簽署策略聯盟合約，內容包含技術研究、產品開發、產學合作等共九大項。春雨集團董事長陳其泰說，高苑科大加入台鋼集團，讓企業有豐富的人才搖籃和資料庫。

春雨集團也捐出三百萬元，指定作為高苑科大入學的獎助學金，盼高苑科大短時間內能招募對金屬製造與扣件加工有興趣的學生，就讀期間，春雨集團將以業師的角色，培育學子務實技能，直接為企業任用。

林輝政說，今年台鋼集團各家公司端出獎助學金可能高達二千萬元，盼增進高苑科大招生率。

高苑科大 高苑科技大學

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