聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣學生首創大林蒲實境解謎 換上旗袍導覽演技絕倫
南華大學傳播學系4名學生首創大林實境解謎遊戲，換上民國初期服裝、化上香豔濃妝，從大林火車站出發，一邊介紹大林風花雪月，一邊解謎找答案，帶領10多名民眾一起探訪老店、暢談歷史，認識大林早期風光，學生們生動地導覽口吻，讓人彷彿穿越回民國初期。
「董仔～今天帶小孩一起來喔？」學生模仿早期茶店口吻，親切問候來參加活動的民眾，演技生動、維妙維肖，讓人感覺穿越到民國初期。學生吳羽涵、鄭瑋慈、林雨萱、黃琳首創大林蒲官方line帳號，以線上闖關方式，結合現場文史導覽，打造實境解謎遊戲，串連大林車站、六三公園、萬國戲院等景點。
學生們表示，選修副教授陳婷玉的社區參與行動企畫課程，發現大林文史很有故事性，聯繫在地培力工作站「大林好X直販所」及資深文史工作者江明赫，設計實境解謎遊戲，以傳統解說導覽為基礎，結合更多創新科技，盼讓民眾覺得更有趣，官方line帳號將留給地方使用。
副教授陳婷玉說，帶領學生走入社區已有10個年頭，每次都希望能為社區做得更多，學生設計大林街區實境解謎遊戲，讓遊客透過玩遊戲認識大林、探索大林、進而喜歡上大林，這是大學生能為社區做的事，希望讓昔日沒落老化的小鎮變得更不一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言