嘉縣學生首創大林蒲實境解謎 換上旗袍導覽演技絕倫

南華大學傳播學系4名學生首創大林實境解謎遊戲，換上民國初期服裝、化上香豔濃妝，從大林火車站出發，一邊介紹大林風花雪月，一邊解謎找答案，帶領10多名民眾一起探訪老店、暢談歷史，認識大林早期風光，學生們生動地導覽口吻，讓人彷彿穿越回民國初期。

「董仔～今天帶小孩一起來喔？」學生模仿早期茶店口吻，親切問候來參加活動的民眾，演技生動、維妙維肖，讓人感覺穿越到民國初期。學生吳羽涵、鄭瑋慈、林雨萱、黃琳首創大林蒲官方line帳號，以線上闖關方式，結合現場文史導覽，打造實境解謎遊戲，串連大林車站、六三公園、萬國戲院等景點。

學生們表示，選修副教授陳婷玉的社區參與行動企畫課程，發現大林文史很有故事性，聯繫在地培力工作站「大林好X直販所」及資深文史工作者江明赫，設計實境解謎遊戲，以傳統解說導覽為基礎，結合更多創新科技，盼讓民眾覺得更有趣，官方line帳號將留給地方使用。