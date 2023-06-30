提倡森林永續 中央大學命名台大實驗林小行星Ntuef

國立中央大學今天（6/30）於台大實驗林參與實驗林管理處74年處慶，並舉行台大實驗林（Ntuef）小行星頒贈儀式，將中央大學鹿林天文台發現的編號528489「台大實驗林小行星」致贈給台大實驗林管理處處長蔡明哲，彰顯台大實驗林對森林生態保育的貢獻。

台大實驗林成立於1902年，範圍橫跨南投鹿谷、信義、水里三個鄉鎮，地形從海拔220米上升到玉山主峰海拔3952米，佔地3萬2764公頃，約佔台灣全島面積的1％，也因高溫多雨、海拔差距大等因素，造就多樣的生物棲息環境。

台大實驗林小行星，2008年10月20日由中央大學天文所鹿林天文台蕭翔耀及美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約1公里。台大實驗林小行星繞行太陽一圈軌道週期為3.37年，近日點2.81億公里，遠日點3.93億公里，目前運行到獅子座。

中央大學副校長許秉瑜表示，台灣的森林幾乎涵蓋北半球所有的森林種類，珍稀性需人們的愛護及重視，而台大實驗林在生態保育及學術研究皆不遺餘力，長年致力於永續發展實踐並維護森林生態的貢獻。近年來更造林撫育超過450公頃，期許此次頒贈小行星，能讓理念高掛天空，讓森林保育的信念傳承下去。

中央大學鹿林天文台地處台大實驗林轄區，，2006年開始「鹿林巡天計畫」，曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現了800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一。

台大實驗林以森林永續經營為目標，中大今年則開設超過700門SDGS永續相關課程，培養學生議題分析、創意思考、跨域整合以及社會實踐能力。