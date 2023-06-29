頂大窄門變寬了！ 5所頂大今年錄取率預估逾10%

升學輔導平台大學問今天表示，少子化下預計截至117年，每年學測考生將逐年減少3000至5000人，又配合國家政策，近年來資通訊相關科系名額屢屢外加，綜觀統計112年所有升大學管道名額，頂大包括台大、成大、清大、陽明交大及政大等頂大，整體錄取率突破一成，有望來到10.35％；意味每10名學測考生，就有一人可成為頂大新鮮人。

少子化下讓頂大不再遙不可及。大學問執行長魏佳卉表示，少子化配合國家政策，如行政院「精進資通訊數位人才培育策略」，109學年至119學年，每年外加資通訊系所招生名額10%，過去5年促成台成清交政等頂大每年增額錄取328人。

但魏佳卉也說，受少子化影響，學測考生5年來考生減少近2萬人。截止117年止，每年學測考生將逐年減少3000至5000人，5年後考生人數將再少2萬人，國內高中畢業生進入頂大比例將達12％至13%，等同學測頂標皆能上頂大。

魏佳卉認為，頂大窄門逐年打開對學生、家長可能是好消息，但對頂大而言學士班招生人數沒有因應少子化同步減少，學生素質則因錄取率提升而下降。短短5年內頂大錄取率提高近2%，課程必須因而調整，各大學近年陸續為大一新生推出各種先修班學分，也是補強學生基本能力不足。

魏佳卉表示，101年學測考生15萬4560人，進入台成清交政等頂大的比例約6.33%，學生素質明顯優於現時。台大統計101學年休學人數為1019人，108學年達到最高峰1792人，休學率增加75.86%。為降低休學人數台大推出各種配套措施，110學年度休學人數才降為1455人，根本解決之道應是配合少子化趨勢，頂大學士班減招，才能保持教學與研究間的競爭力。

此外，2024年QS世界大學排行剛出爐，前200名僅有台大擠進69名，馬來西亞除了馬來亞大學65名外，共有5校進入前200大，正向台灣急起直追。

魏佳卉也說，2024年QS排名指標中台大國際學生佔比15.94%、馬來亞大學則為21.16%，國際學生比例提高，代表著國際化程度高，因而帶動大學排名晉升。改變國內外學生比例結構，也是提升全球大學排名的重要因素。