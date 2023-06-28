富爸爸來了！製藥大王25年捐1.3億台幣給台北醫學大學

台北醫學大學董事趙宇天捐贈140萬美元，相當於4300萬台幣予台北醫學大學，該筆經費將挹注於北醫大體系一校六院的醫師、教師，用以出國進修計畫及北醫大體系醫療資訊系統3.0計畫，幫助培育人才與數位發展。

北醫大今天舉行捐贈記者會，北醫大董事長陳瑞杰致詞時表示，北醫大創校63年培育近5萬名校友，趙宇天當年在美國創立華生藥廠，短短幾年即躍升為全美第三大學名藥廠，多年來擔任北醫大董事，出錢出力回饋母校，對學校有很大的鼓舞。

北醫大指出，趙宇天近年來持續拋磚引玉，1999年捐100萬美金，相當於3600萬新台幣，為北醫大當時創校以來最高額單筆捐款，作為興建醫學綜合大樓以及發展藥學、醫藥研究的基金；2010至2014年，趙宇天陸續慨捐新台幣5200萬元，作為北醫大成立轉譯醫學中心及建置4間轉譯醫學整合實驗室基金；加上今年4300萬元捐款，25年來，已累計捐出超過新台幣1.3億元。

北醫大校長林建煌則指出，趙宇天多年來持續回饋母校，讓北醫大得以在最關鍵性的時刻，投入轉譯醫學的世界浪潮中搶得先機，此次再度捐款140萬美元支持人才培育與醫療資訊及服務精進，相信可加速北醫大邁向國際一流醫學大學。

林建煌指出，為提升國際競爭力、強化人才延攬及培育，北醫大體系建立「醫師／教師出國進修」專業培育機制，每年編列近4000萬經費，持續選送優秀醫事人才出國進修 。今年度已有18名教師及醫師赴國外知名大學及機構進修培訓，如史丹佛、哈佛、約翰霍普金斯、耶魯、伊利諾等大學。

林建煌說，除鼓勵優秀學者出國進修外，也因應數位轉型，北醫大體系去年也啟動「醫療資訊系統3.0計畫」，整合三家附屬醫院的醫療資訊系統，以智慧為導向重新打造三院共通平台，未來這套系統將能自動產出研究數據，接軌國際標準化臨床資料中心，提升醫療創新的服務與品質。