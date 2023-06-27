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2024年QS世界排行出爐 政大1指標登全台第一

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全球高等教育分析機構（QS）公佈2024年世界排名，政大於「國際師資」（International Faculty）名列全台第一。圖／政治大學提供
全球高等教育分析機構（QS）公佈2024年世界排名，政大於「國際師資」（International Faculty）名列全台第一。圖／政治大學提供

全球高等教育分析機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）公佈2024年世界排名，政大於「國際師資」（International Faculty）名列全台第一，於QS新指標「就業表現」（Employment Outcomes）全球排名49。政大表示，儘管疫情下受國境管制影響，全台國際生人數大幅下降，政大仍努力打造多語及多元文化的校園，致力成為國際人才搖籃。

政大表示，於QS國內指標國際師資，名列全台首位，政大除了積極引進領域專家與師資挹注教學能量，也與700多所姊妹校密切合作，共開立4個跨國學分學程及30門跨國課程。

政大指出，目前校內有高達15%的境外生、開立16種外語課程及近900門英語授課，造就多元文化環境。在地國際化亦是政大近年重要方針，透過深入社區參與社會實踐的機會，國際生得以提升文化交流的體驗，並透過政大立體地洞見台灣社會，將解決問題、在地實踐能力帶回母國。

就業表現為今年QS新增指標之一，根據校友影響力（Alumni Impact）以及畢業生就業率（Graduate Employment Rate）兩項數據評量。政大也表示，該項指標上的排行突顯產學合作發展的卓越成果，也更打破社會普遍認為理工專業較人文社科更利於就業的迷思。

2024年參與QS全球排名的高教機構共有2963所，政大排名為全球前38％，穩健成長。政大也表示，排名為學校近四年最佳成績，也是致力於推動國際化校園的見證。

政大 疫情 高教

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