聽新聞
test
0:00 / 0:00

重金衝排名 產油國大學崛起

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

英國泰晤士高等教育特刊（ＴＨＥ）近日公告最新亞洲大學排名，前廿名仍以中日星港等地的大學為主，但近年包括沙烏地阿拉伯、阿聯等國新興大學等陸續登上世界大學排行榜。學界指出，中東產油國近年重金延攬世界各地優秀教授，以此衝高國際排名、學術聲望，但台灣值得借鏡的，應是星港等地的大學，將錢「用在刀口上」。

香港城市大學台籍教授何志浩指出，中東國家多靠重金延攬世界各地的教授，當事人甚至不用來當地駐校，只要發表論文將學校列為第二所屬研究機構即可，也演變出部分科系領域當地沒有博士生，但該領域在國際排行上甚至超過柏克萊大學。不少歐美學者在母國有相當地位，但近年也會應聘到中東國家做研究，「過個水」再回去，薪資又會水漲船高。

但何志浩也認為，國際排行中值得國內借鏡者還是星港的學校，將錢用在刀口上，且因應時代需要彈性的調整科系學士的名額，但博士、博士後等仍不偏廢，「台灣就是較少這種彈性。」

一名公立大學教授則指出，排名除了側重研究聲望外，也重視論文引用率，以國內私立學校而言，不少學校會嘗試聯繫國際知名學者寫論文，再和校內教授掛名或者附帶成為研究機構，要操作還是有辦法。

該名教授也指出，國際排行近年也多少遭人詬病抵制，在於可購買諮詢服務協助調整，但國內的公立大學多半不會這麼做，「排名還是參考就好。」

中東 科系 香港城市大學

延伸閱讀

世界大學排行中東新秀崛起 衝高排行有訣竅

學生結構失衡難打國際盃 THE亞洲大學排名頂大退步

影／大學學費補助政策再槓賴清德 侯友宜嗆：到選舉才想到

年幼時面臨困境受助 長大有成散播正向力量

相關新聞

學生結構失衡難打國際盃 THE亞洲大學排名頂大退步

英國泰晤士高等教育特刊（THE）近日公告2023亞洲大學排名，國立台灣大學位居第29名，進入前一百名的國立大學亦包括清大...

世界大學排行中東新秀崛起 衝高排行有訣竅

英國泰晤士高等教育特刊（THE）近日公告2023亞洲大學排名，前20名仍以大陸、日本、新加坡和香港等地大學為主，但近年包...

學生結構失衡 國際排名頂大下滑

英國泰晤士高等教育特刊（ＴＨＥ）近日公告二○二三亞洲大學排名，台大位居第廿九名，進入百大的國立大學還有清大、陽明交大等。...

重金衝排名 產油國大學崛起

英國泰晤士高等教育特刊（ＴＨＥ）近日公告最新亞洲大學排名，前廿名仍以中日星港等地的大學為主，但近年包括沙烏地阿拉伯、阿聯...

教評黑手／學生教學評鑑不給高分 台大副教授威脅「整屆連坐延畢」

「若不投高分對不起老師...」台大公共衛生學院一位副教授因疑涉及運用教師權勢，操控教學優良與優良導師調查、強迫學生填寫指定的教學評鑑文字、威脅學生必須表忠、恐嚇學生若不就範要放生、整屆連坐延畢，甚至要求學生簽署未於半年內投稿論文就放棄第一作者身分的文件。台大調查後，決議停聘該名副教授1年10個月。據了解，數十名被該師指導過的學生，曾以聲明信聲援，表示該師所涉及教學與研究指導等事宜，與他們的實際經驗與認知有極大落差。

超越清大、陽明交大 泰晤士亞洲排名「這間私校」居全台第4

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2023年亞洲大學排名，位於台中霧峰的亞洲大學擠進前50大，名列全台第4，超越清...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦