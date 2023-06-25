重金衝排名 產油國大學崛起

英國泰晤士高等教育特刊（ＴＨＥ）近日公告最新亞洲大學排名，前廿名仍以中日星港等地的大學為主，但近年包括沙烏地阿拉伯、阿聯等國新興大學等陸續登上世界大學排行榜。學界指出，中東產油國近年重金延攬世界各地優秀教授，以此衝高國際排名、學術聲望，但台灣值得借鏡的，應是星港等地的大學，將錢「用在刀口上」。

香港城市大學台籍教授何志浩指出，中東國家多靠重金延攬世界各地的教授，當事人甚至不用來當地駐校，只要發表論文將學校列為第二所屬研究機構即可，也演變出部分科系領域當地沒有博士生，但該領域在國際排行上甚至超過柏克萊大學。不少歐美學者在母國有相當地位，但近年也會應聘到中東國家做研究，「過個水」再回去，薪資又會水漲船高。

但何志浩也認為，國際排行中值得國內借鏡者還是星港的學校，將錢用在刀口上，且因應時代需要彈性的調整科系學士的名額，但博士、博士後等仍不偏廢，「台灣就是較少這種彈性。」

一名公立大學教授則指出，排名除了側重研究聲望外，也重視論文引用率，以國內私立學校而言，不少學校會嘗試聯繫國際知名學者寫論文，再和校內教授掛名或者附帶成為研究機構，要操作還是有辦法。

該名教授也指出，國際排行近年也多少遭人詬病抵制，在於可購買諮詢服務協助調整，但國內的公立大學多半不會這麼做，「排名還是參考就好。」