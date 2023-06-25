學生結構失衡 國際排名頂大下滑

英國泰晤士高等教育特刊（ＴＨＥ）近日公告二○二三亞洲大學排名，台大位居第廿九名，進入百大的國立大學還有清大、陽明交大等。但綜觀近十年亞洲排行，我國頂大整體名次下降，亦遭數間中國大陸、馬來西亞大學超越。學界認為，我國頂大學士班收太多，但具備研究能力的博士及博士後均少，導致研究評比難和他國望其項背。

ＴＨＥ日前公告亞洲大學排名，我國共有六所大學進入百大，但綜觀近十年數據，台大從十年前亞洲排名十四，落至今年第廿九；清大也從廿七落至九十五名，其他頂大近年則在一百名以外。有頂大教授認為，研究型大學要提升學術研究量能，碩博士研究生以及博士後人數應大於學士，但台灣頂大學生結構剛好相反。

根據教育部統計，受外加名額政策影響，台成政清交學士班招生數量連年增，以一一一年為例，僅陽明交大碩博士生人數大於學士，其他學士生數均遠超研究生。

清大副校長戴念華表示，博士生問題需回溯至十年前，當年首度出現博士賣雞排，在社會檢討聲浪下，主管機關嘗試縮減博士班名額，部分科系一年甚至僅招一至二人。近年則因業界高薪吸走不少有意讀博士的學生，以清大為例，目前一年僅招約二八○位博士生，若研究型大學都僅如此，外界可思考是否健康。

台大電機系特聘教授吳瑞北認為，現況是本土博士的人數不只減少，素質也下降，高教生態則是國立大學教職趨於飽和，私立大學教師則忙於招生，「誰要來讀博士呢？」

陽明交大校長林奇宏表示，國內應比照歐洲將博士職業化，給予完善的薪酬和福利，才有望鼓勵人才投入；且國內大學也應鼓勵設立資深研究員一職，結合教授、博士、博士後等完成學術垂直分工，執掌的研究項目才會愈來愈細膩，而非只是持續開設規模小的實驗室。